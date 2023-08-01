赛力斯：AITO 问界 M9 将搭载华为鸿蒙 HarmonyOS 4.0，预计四季度上市

IT之家 8 月 1 日消息，据赛力斯集团官微披露，赛力斯新能源汽车 7 月销量 6934 辆，本年累计销量达 51734 辆。

官方还宣布：作为赛力斯汽车与华为联合打造的高端智慧新能源汽车，AITO 问界系列产品矩阵持续丰富。据称，全景智慧旗舰 SUV 车型 AITO 问界 M9 将搭载 HarmonyOS 4.0，预计今年四季度上市。

此外，赛力斯汽车与华为共同成立“AITO 问界销服联合工作组”，自 7 月 1 日起全面负责营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端闭环管理。

目前大部分车企都已经公布了 7 月销量或交付量，IT之家简单汇总如下：

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

‎广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。

‎理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。

蔚来 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高

‎五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。

极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

极狐汽车 7 月交付 1826 辆

相关阅读：

《华为余承东：问界 M9 将重新定义 1000 万以下最好的智能 SUV 车型标准》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。