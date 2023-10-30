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限 11.11 开门红前 4 小时：WPS 超级会员 5 元 / 月破冰新低

2023/10/30 21:21:09 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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WPS 超级会员 2 年套餐 11.11 秒杀价 160.2 元，下单 2 件可参与京东每满 299-50 元跨店满减。

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实付 260.4 元到手 4 年 + 28 天，约合 49 个月，叠加多个每日红包后，每月约合仅需 5 元（不叠红包 5.3 元 / 月）。

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WPS 超级会员基础套餐比较适合用户个人日常使用，可满足办公以及学习的日常需求，会员权益包括 PDF 权益包、图片权益包、思维导图权益包、模板库权益包、素材库权益包等，官方包年价 148 元。

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