限 11.11 开门红前 4 小时：WPS 超级会员 5 元 / 月破冰新低

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实付 260.4 元到手 4 年 + 28 天，约合 49 个月，叠加多个每日红包后，每月约合仅需 5 元（不叠红包 5.3 元 / 月）。

如果超级会员不够用，超级会员 Pro 也是好价，6 年套餐大促价 528 元，折合 7.3 元 / 月、88 元 / 年：

超级会员 Pro 4 年套餐大促价 388 元，折合 7.9 元 / 月、95 元 / 年：

WPS 超级会员基础套餐比较适合用户个人日常使用，可满足办公以及学习的日常需求，会员权益包括 PDF 权益包、图片权益包、思维导图权益包、模板库权益包、素材库权益包等，官方包年价 148 元。

WPS 新版超级会员特权

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天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

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