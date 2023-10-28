索尼高管回应 PS Plus 会员涨价：必须根据市场调整定价，持续带来高质量游戏和增值收益

IT之家 10 月 28 日消息，PlayStation 高级副总裁埃里克・伦佩尔（Eric Lempel）在接受《巴伦周刊》采访时表示，由于“市场状况”以及公司提高服务价值的愿景，PS Plus 会员涨价是必要的，“就像世界上几乎所有其他事情一样，我们必须考虑我们的定价，并且必须根据市场条件进行调整。”

Lempel 承认涨价带来的负面影响，并向消费者保证索尼致力于让 PS Plus 变得更好，还强调了等级制度的引入以及许多消费者对服务价值的认可。

“此次价格调整将使我们能够继续为您的 PlayStation Plus 订阅服务带来高质量的游戏和增值收益，”Lempel 表示，“随着我们去年的重启并引入等级系统，许多消费者已经认识到 PlayStation 5 的巨大价值。”

Lempel 在解释涨价背后的原因时强调，索尼多年来一直没有提高 85% 全球用户的 PS Plus 价格。

IT之家附港服价格调整：

一档 PlayStation Plus Essential

1 个月：54 港币（IT之家备注：当前约 50 元人民币），此前原价 48 港币（当前约 45 元人民币）

3 个月：135 港币（当前约 126 元人民币），此前原价 128 港币（当前约 119 元人民币）

12 个月：425 港币（当前约 396 元人民币），此前原价 308 港币（当前约 287 元人民币）

二档 PlayStation Plus Extra

1 个月：80 港币（当前约 75 元人民币），此前原价 75 港币（当前约 70 元人民币）

3 个月：220 港币（当前约 205 元人民币），此前原价 215 港币（当前约 200 元人民币）

12 个月：705 港币（当前约 657 元人民币），此前原价 515 港币（当前约 480 元人民币）

三档 PlayStation Plus Premium

1 个月：95 港币（当前约 89 元人民币），此前原价 85 港币（当前约 79 元人民币）

3 个月：250 港币（当前约 233 元人民币），此前原价 239 港币（当前约 223 元人民币）

12 个月：820 港币（当前约 764 元人民币），此前原价 599 港币（当前约 558 元人民币）

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