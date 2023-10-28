OpenAI 前员工创办，AI 初创公司 Anthropic 将获得谷歌 20 亿美元投资

IT之家 10 月 28 日消息，据《华尔街日报》报道，当地时间 10 月 27 日，谷歌已承诺向 OpenAI 的竞争对手、AI 初创公司 Anthropic 继续投资 20 亿美元（IT之家备注：当前约 146.4 亿元人民币）。

▲ 图源 Anthropic 旗下 Claude

报道称，这次是谷歌在早些时候对该公司投资的基础上追加的一笔，同时为 AI 初创公司之间的竞争火上浇油，这些 AI 公司试图在该领域取得“下一个重大突破”。

熟悉内情的人士透露，谷歌已经向 Anthropic 先期投资了 5 亿美元（当前约 36.6 亿元人民币），并同意随着时间推移再追加 15 亿美元（当前约 109.8 亿元人民币）。在谷歌的投资之前，亚马逊也在上个月承诺向该公司投资 40 亿美元。

IT之家注：Anthropic 由前 OpenAI 工程师于 2021 年创办，旗下拥有聊天机器人 Claude，被视为 ChatGPT 开发商 OpenAI 的劲敌。5 年前，OpenAI 曾向亚马逊提出合作邀约，但遭到了拒绝。后来，OpenAI 转投微软怀抱，导致微软引领了当前这一波的生成式 AI 浪潮。

为了迎头赶上，亚马逊上周砸重金投资于 OpenAI 的头号对手 Anthropic。根据协议，亚马逊将向 Anthropic 投资 40 亿美元，以在 AI 领域与微软和谷歌等竞争对手展开竞争。

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