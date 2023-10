ISRO 研究称印度“月船 3 号”登月喷射影响 2.06 吨月球表岩屑、108.4 平方米区域

IT之家 10 月 28 日消息,根据印度空间研究组织(ISRO)发布的最新论文,“月船 3 号”(Chandrayaan-3)于 8 月 23 日成功登陆月球表面之后,产生了“喷射光环”(ejecta halo)现象,喷射出的月球表岩屑(lunar epiregolith)重量为 2.06 吨,被影响移动到着陆点周围 108.4 平方米的区域。

“月船 3 号”由着陆器“维克拉姆”(Vikram)和月球车(Pragyan)组成,两者携带了科学仪器,总重约 3.9 吨。

印度“月船 3 号”探测器于 7 月 14 日从印度萨迪什・达万航天中心发射升空,印度当地时间 8 月 23 日 18 时 04 分(北京时间 20 时 34 分)成功在月球南极附近区域软着陆。这使得印度成为世界上第四个成功着陆月球的国家,也是首个在月球南极附近登陆的国家。

当地时间 8 月 23 日,印度月球探测器“月船 3 号”登陆月球成功,其着陆器和月球车随后于 9 月 2 日休眠。

▲ 图源 印度 ISRO “月船 3 号”探测器渲染图

这是印度第三次发起探测器登月项目。2008 年,印度成功发射首个绕月探测器“月船 1 号”,但原计划运行两年的“月船 1 号”2009 年 8 月失联。2019 年 7 月,印度发射“月船 2 号”探测器,当年 9 月其着陆器尝试在月球表面软着陆时失联,有关方面于 11 月承认着陆器已坠毁。

IT之家在此附上参考论文地址:Singh, S., Chauhan, P., Roy, P. et al. Characterisation of Ejecta Halo on the Lunar Surface Around Chandrayaan-3 Vikram Lander Using OHRC Imagery. J Indian Soc Remote Sens (2023). https://doi.org/10.1007/s12524-023-01774-1

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。