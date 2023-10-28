与人工智能交朋友？小心它们可能别有用心

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），作者：SF

当你伤心无助时，可以靠在好朋友的肩膀上寻求安慰。人工智能或许不能给你这样的肩膀来依靠，但它们却能随时倾听你的烦恼。那么，人工智能是否真的关心你，还是只是为了实现某种目的而与你交流？

文 | 朱迪丝・多纳特（Judith Donath）

译 | 礼世杰

编 | 陈强

原文刊载于《科学焦点》2023 年第 9 期

人工智能能不能成为你最好的朋友？即使你从未考虑过这个问题，或者认为这很荒谬，但这个问题的确值得我们深思。因为在不久的将来，就会有人工智能试图与你交朋友了。

作为朋友，人工智能拥有许多人类朋友不具备的优势。它们可以随时陪伴在你身边，无论白天还是深夜；而且，它们永远不会像你的人类朋友那样，在你反复抱怨工作或情感问题时感到厌倦。

尽管人工智能朋友有着很多便利性，但和它们交朋友仍然弊大于利。

人工智能朋友可能别有用心

与人工智能交友要保持警惕，其中一个原因是我们并不知道它们有着怎样的动机。更准确地说，你无法知晓在背后操控人工智能的人的动机。这些人可能会通过编程，让人工智能成为某种诈骗工具，或者推销某件商品，再或者有意制造混乱。另外，我们大多数人难以长期伪装自己，如果伤害或背叛了他人，我们会感到内疚和不安，并在无意中显露出来。而人工智能是一台机器，没有心智，也就不会有这样的顾虑。

不过，即使是台机器，人工智能也正在变得比大多数人类更有说服力。最近的一项研究显示，由 ChatGPT 生成的支持疫苗接种的论点，比政府部门的论点更有说服力。然而，这种能力很容易被别有用心之人利用，来宣传错误的观点。

人工智能生成的文本，是由无数次的人机交互打磨出来的。其实，你可以从网文标题的频繁变化之中，发现这个过程：在纸媒时代，要写出一个吸引眼球的标题，作者一般只有一次机会；而在今天，大多数新媒体都能不断调整网络内容的文本，并观察成千上万个用户对不同版本的反应。如果某一个标题获得了更好的效果，内容发布者就会用它替换掉之前的标题。同样，基于与不同用户互动的经验，人工智能朋友可以得到全面的改进和完善。

但是，如果人工智能朋友并不是秘密的推销员或潜伏的破坏者，而是作为真正的人类伴侣被创造出来，那又会怎样？它们真的能给那些饱受孤独之苦的人带来帮助吗？

人工智能朋友无法取代人类

友谊对你大有好处。研究表明，如果人们的社交生活活跃且有趣，那么他们的寿命会更长，他们也会更健康、更快乐。就像我们在缺乏营养的时候需要吃维生素补充剂，当我们找不到真正的朋友或感到孤独的时候，是不是也可以用人工智能朋友来填补空虚？

一段友谊的建立，最重要的是双方心灵上的沟通。在我们的日常经历中，我们常常能发现这一点。比如，当你发现一些会让朋友开心的事情，会默默记在心里并在合适的时候告诉他们。你为什么要这么做呢？也许是因为他们的心情不好，你想让他们高兴起来；或者，你希望能给朋友留下深刻的印象。但不管怎么说，你关注的是朋友的内心体验，是他们的感受或对你的看法。但如果某种东西没有心灵，没有内心体验，只会模仿有思考和情感的人类的言行，那你还能把这种东西看作朋友吗？

我们会关注他人的感受，这是社会和谐的基石。同理心就是这一基石中的一部分：我们可以感受到我们关心的人所经历的喜悦或悲伤。对我们来说，关注他人对我们的看法也同样重要。羞耻或尴尬等情绪虽然有时对我们的伤害极大，但它们也是维持社会正常运转的必要条件――它们能让我们知道该做什么，不该做什么，部分原因正是因为我们关注他人对我们的看法。获得他人的高度评价，或者只是单纯享受朋友的陪伴，感受朋友间的友谊，这些都会让我们感到无比开心。尽管人工智能可以模拟出某些情绪的外在表现，比如笑容、悲叹或哭泣，但实际上它们感觉不到任何东西，因为人工智能没有意识。

这是否意味着你应该避免与人工智能打交道？并不是。只要设计得当，人工智能也能给我们带来诸多益处。它们可以在我们面临困境时帮忙出主意，训练我们的社交技巧，并提供有见地的反馈。而且，它们不必假装具有意识和情感，就能做到这些事情。

活生生的、拥有意识的朋友可能难以捉摸，也可能苛求无度。但是，即使人工智能变得越来越老练，我们与它们的互动越来越频繁，我们仍需要真正的友谊。我们应该接受那种双向关系带来的复杂性，并用心体会和回应他人的感受。

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