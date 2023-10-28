为什么人类害怕蜘蛛？答案可能在蝎子身上

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人类害怕蜘蛛，其实源于人类祖先对蝎子的恐惧。相比之下，蜘蛛对人类的危害微乎其微。

文 | 陈强

许多人都害怕蜘蛛，甚至在看到蜘蛛时还会不自主地发出尖叫。但是，对于一些人来说，他们对蜘蛛的恐惧更加强烈，影响了他们的心理并妨碍了日常生活。这种对蜘蛛的极度恐惧被称为蜘蛛恐惧症，会导致头晕、恶心、心跳加速、出汗、颤抖和呼吸困难等症状。

虽然某些文化认为蜘蛛是吉祥、神圣的象征，而在柬埔寨，炸蜘蛛还是一种美味佳肴。但在流行文化中，特别是西方文化中对蜘蛛的刻画已经加剧了蜘蛛恐惧症。据估计，全球大约有 2.7%~6.1% 的人群患有蜘蛛恐惧症。

为什么人类会害怕蜘蛛？

有一种说法是，人类的祖先可能曾经遭遇过危险的蜘蛛物种，因此在演化过程中形成了对蜘蛛的恐惧反应。但这种说法有些问题。

首先，在已知的 5 万多种蜘蛛中，只有不到 0.5% 的蜘蛛能对人类造成潜在的危险。也就是说，绝大部分的蜘蛛其实是无害的。其次，那些能威胁到人类的蜘蛛主要生活在澳大利亚和南美洲，而在人类起源地非洲并不常见。

基于这些事实，捷克查理大学的丹尼尔・弗林塔（Daniel Frynta）和他的同事提出了一个新的想法：我们对蜘蛛的恐惧，可能不是源于“无害”的蜘蛛，而是源于蜘蛛的近亲 —— 蝎子。

与大多数蜘蛛不同，蝎子确实可以对人类构成真正的威胁。据统计，每年全球报道的蝎子伤人事件大约有 150 万例，造成约 2600 人死亡。相关的研究还表明，能产生对哺乳动物特别有效的毒液的蝎子物种，许多都是非洲和中东的本土物种。因此，我们的祖先很可能曾经和危险的蝎子共存过，并由此演化出了对蝎子的恐惧。

而人类的大脑经常过度概括风险。也就是说，我们容易把一些不太危险的东西也当成很危险的东西，只因它们之间看起来比较像。蝎子对人类来说比较危险，所以我们就对蜘蛛和其他外观类似蝎子的动物也产生了恐惧。

如何克服对蜘蛛的恐惧？

恐惧是一种健康和正常的反应，它可以帮助我们避免危险。但当恐惧变成恐惧症时，就会影响我们的日常生活质量，并可能引发严重的心理困扰。如果你患上了蜘蛛恐惧症，那么应该怎么克服它呢？

目前，暴露疗法是最常用的治疗恐惧症的方法。这是一种基于认知行为理论的治疗方法，它通过让患者逐步接触他们所害怕的事物，来降低他们的焦虑水平，并改变他们对恐惧对象的认知和情绪，直到他们不再感到害怕。例如，对蜘蛛恐惧的人可以先从看蜘蛛的图片开始，然后逐渐过渡到观看视频，或用虚拟现实技术模拟遭遇蜘蛛的场景。研究显示，暴露疗法对于治疗各种恐惧症有着超过 80% 的有效率。

除了暴露疗法之外，了解一些关于蜘蛛的科学知识也有助于克服对它们的恐惧。你可以了解到，蜘蛛在地球的生态系统中发挥着重要的作用 —— 它们可以控制如蚊子、苍蝇、飞蛾等昆虫的数量，也是许多鸟类和蜥蜴等其他动物的食物来源。此外，知道下面一点也能让你安心：被蜘蛛叮咬的几率非常低，而且大多数情况下，蜘蛛的叮咬只会引起轻微的过敏反应，类似于被蚊子叮咬而已。

参考文献：

https://www.nature.com/articles/s41598-021-01325-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8154701/

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