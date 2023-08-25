研究人员：纸吸管“并不那么健康环保”，市售九成含有有毒化学品 PFAS

IT之家 8 月 25 日消息，安特卫普大学的一项新研究发现，市售 90% 的所谓“环保纸吸管”含有“多氟和全氟烷基物质（PFAS）”，这种化合物几乎不会分解，会在人体内逐渐蓄积，从而导致人体产生一系列健康问题。

据悉，PFAS 可能导致人体并发睾丸癌，甲状腺疾病，肾癌等疾病，人类主要通过食物和饮用水接触到 PFAS。外媒 newsweek 声称，许多食品包装材料和塑料袋也都含有 PFAS，这些物质会在日常人类生活过程中，逐渐转移到人体中。

▲ 图源 论文页面 tandfonline

IT之家从论文中注意到，研究人员测试了 39 种不同品牌的吸管，材质包括纸、玻璃、竹子、不锈钢和塑料，并分析了其中 29 种不同的 PFAS 化合物。

实验结果显示，大多数受测品牌（69%）都含有全氟辛烷磺酸，而纸吸管的全氟辛烷磺酸含量最多，研究人员声称在市售 90% 的受测品牌中，都检测到了这种化学物质，这些 PFAS 具有很强的水溶性，可能会从吸管中渗入饮料，从而进入人体。

以竹材质打造的吸管的情况只比纸吸管好一点，在 80% 的受测品牌中都发现了 PFAS，在 75% 的塑料吸管和 40% 的玻璃吸管中都发现了这种化学物质，在所检测的钢制吸管中均未检出 PFAS。

研究人员 Thimo Groffen 表示：“用纸和竹子等植物材料制成的吸管通常被宣传为比塑料吸管更可健康、更环保。然而，这些吸管中存在的 PFAS 化合物意味着事实并不一定如此”。出于健康起见，研究人员建议人们自带不锈钢吸管，而非使用“环保纸吸管”。

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