11.11 今日攻略：小米路由器 7000 京东 659 元新低，M1 芯片 MacBook Air 4999 元起

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小米路由器 7000 京东 659 元新低，华为手环 8 标准版 189 元，苹果 M1 芯片 MacBook Air 教育优惠版 4999 元起，小米 14 系列手机 24 期免息预售继续......

全网双十一狂促继续，阿团带大家 2 分钟今日省钱攻略：

今日关注

小米路由器 7000

这款路由器搭载了高通的 IPQ 9554 处理器，配备 1GB 内存 + 128MB 闪存，配备 4 个 2.5G 网口，号称可稳定接入 600 台设备，，活动价 679 元，还可叠加 20 元补贴券，到手价为 659 元：

华为手环 8 于今年 4 月发布，标准版售价 269 元，京东双十一大促期间，活动价 209 元，叠加 20 元补贴券，到手价为 189 元：

联想 27 英寸 2K 显示器

Fast-IPS 面板，180Hz 刷新率，日常售价为 1499 元，现在支付 100 元定金，活动价为 1099 元，叠加 20 元补贴券，晒单返 20 元 E 卡，到手价为 1059 元起：

苹果 MacBook Air

苹果搭载 M1 芯片的 MacBook Air，教育优惠版叠加售价下方 1200 元 & 200 元限时券，实付 5599 元即可入手。

还可叠加 6000-600 元北京消费券，抵扣后仅需 4999 元。

小米 10.26 发布会新品

手机

小米 14 系列 3999 元起，京东自营支持 24 期免息，以旧换新至高补贴 1400 元：

家电

小米电视 S Pro 85 英寸采用 MiniLED 显示技术，1440 独立背光分区，2400 尼特峰值亮度，定价 9999 元。

叠加售价下方 1420 元限时券 + 580 元 PLUS 补贴券，实付 7999 元即可入手：

米家冰箱 十字 521L 超薄全嵌款，多重优惠叠加后仅需 2459 元：点此查看。

手表

会员大促合集

视频会员

社交媒体会员

音乐会员

办公会员

手机合集

小米 Redmi K60 手机 12G 版今日京东自营直降至 1999 元 + 6 期免息，叠加 20 元补贴后仅需 1979 元起：

Redmi Note 11T Pro 京东清仓价 1299 元，还可叠加 20 元补贴券，学生账号可再减 150 元，北京地区还可再领 100 元消费券，到手价为 1029 元起：

三星 Galaxy S23 Ultra 实付 5949 元起狂促，到手后晒单可赢至高 100 元京豆（限量 500 名，需联系客服登记），折合仅需 5849 元起：

小米 13 手机直降至高 700 元，下单立减 100 元，叠加 20 元补贴券，3479 元起到手：

魅族 20 手机直降 600~800 元，叠加 10 元优惠券 + 20 元补贴券 + 晒单返 30 元京豆，到手价为 2339 元起：

小米 13 Ultra 手机京东自营下单可领取 600 元优惠券，到手价为 5399 元起：

小米 Redmi Note 12 Turbo 手机 12+256GB 1579 元、16+1T 1979 元：

realme 真我 GT Neo5 SE 手机 16+1T 版仅 1939 元：

三星 S22 Ultra 手机 12G 版 4999 元京东百亿补贴：

努比亚 Z50S Pro 手机晒单还可返至高 50 元 E 卡 + 还可叠加 20 元补贴券，到手价为 3429 元起：

realme GT Neo5 手机 150W 版 256G 版终于低过 2000 元：

iQOO Neo8 手机 16GB+1TB 版本实付低至 2459 元：

数码 3C 大促合集

AirPods Pro 2 耳机海外版 Lightning 款 1436.55 元含税包邮到手：

小米 Redmi AX6000 路由器叠加售价下方 200-20 元补贴券，1.8 元开通省省卡可领取 5 元全品券，实付 360 元京东自营新低价：

荣耀平板 V8 Pro 领取 20 元补贴券，Plus 会员叠加 120 元超级补贴，到手价为 1659 元：

华为 PixLab X1 激光打印机商品主图显示，Plus 会员到手价为 1196 元：

华为手环 8 立减 60 元，到手价为标准版 209 元，NFC 版售价 249 元。

小爱音箱 Pro 叠加 15 元优惠券 + 20 元补贴券，老 Plus 会员可领 5~10 元全品券，晒单再返 2000 京豆（价值 20 元），折合仅需 199 元起。

H3C NX30 Pro WiFi 6 路由器叠加多重优惠后，实付 139 元：

TP-LINK 飞流 TL-XDR5480 双频千兆 Wi-Fi 6 路由器仅需 379 元就能：

绿联 DX4600 + 私有云，预售直降至 1999 元：

小米新款人脸识别智能门锁叠加多重优惠后，仅需 1299 元就能包邮到手：

米家净水器 1000G Plus 叠加多重优惠实付低至 1479 元

小米 小爱触屏音箱仅需 154 元到手：

索尼 WF-1000XM5 降噪豆 1509 元新低：

京东京造 分控一转四插座 日常售价 24.9 元，今日可领 15 元限时券，实付 9.9 元即可入手：点此前往会场领券。

需点击上方会场领 24-15 元券哦，下方卡片中 16-15 元券大多数小伙伴无法领取：

小米 米家全能扫拖机器人 2 京东自营 11.11 预售定金 + 尾款实付 2499 元即可入手。

31 日晚 8 点前 1000 名付尾款的小伙伴再免 100 元定金，折合仅需 2399 元破冰新低价：

TP-LINK 飞流 TL-XDR5480 双频千兆 Wi-Fi 6 路由器官方首发价为 549 元，京东 11.11 大促仅需 379 元包邮到手。

先领 200-20 元补贴券：点此领取。

森海塞尔 MOMENTUM 4 耳机 特别设计版（曜金黑）于 2023 年 9 月上架电商平台，官方发售价为 1899 元。京东自营 11.11 仅需 1559 元。

先领 200-20 元补贴券：点此领取。

晒单返 100 元 E 卡，折合到手价低至 1559 元。

极米今年 3 月底推出了 Z7X 轻薄投影仪，具备 0.33 DMD 芯片 + 1100 ANSI 流明，首发 3099 元。

京东自营 11.11 大促期间，直降至 2799 元，叠加下方多重优惠实付低至 2459 元：

点击下方卡片，可领 200 元券

PLUS 会员领取满 1500-120 超级补贴：点击领取。

满 200-20 元补贴券：点此领取。

3 期白条免息 + 2 年质保

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

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