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英伟达 RTX 4000 Ada 工作站显卡上市：单槽设计 / 20GB 显存 / 130W 功耗

2023/10/28 21:06:14 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 28 日消息，英伟达今年早些时候推出了 RTX 4000 SFF Ada 工作站显卡，采用了半高双槽设计，售价 10000 元左右。现在，英伟达单槽设计的 RTX 4000 Ada 单槽工作站显卡也开始上市了，第三方店铺售价 10899 元。

IT之家整理 RTX 4000 Ada 显卡参数如下：

RTX 4000 Ada 专业卡基于 AD104 GPU，配备了 6144 个 CUDA 核心，192 个 Tensors 和 48 个 RT 核心；搭载 20GB GDDR6 显存，160bit 位宽，速度为 16 Gbps。

新款单槽型号长度 241mm，高度 111mm，功耗 130W，采用 PCIe CEM5 16pin 供电，接口包括四个 DP 1.4a。相比之下，此前推出的 RTX 4000 SFF Ada TDP 仅 70W，无需外接供电。

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关键词：显卡英伟达工作站

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