研究表明金星在数十亿年前具有类似地球的板块构造

IT之家 10 月 28 日消息，根据最新研究显示，金星在数十亿年前，也存在着类似于地球的板块构造。这一发现为金星上早期生命的可能性、金星的演化历史和太阳系的历史提供了新的视角。

这项研究由布朗大学研究团队领导，相关研究成果发表在《自然天文学》。科研团队洞察了金星的大气数据，并建模还原了金星数十亿年前的样子，推演发现了涉及多个板块运动的痕迹。

在地球上，板块运动形成各个大陆和山脉，并稳定了地球表面温度，从而形成了更有利于生命发展的环境。

金星在很多特征上和地球有些相似，不过它的表面温度非常高，其中一种解释是金星处于“停滞盖”（stagnant lid）状态，表面只有一个板块，只有极少量的释放、运动和气体被释放到大气中。

而最新研究洞察金星大气中存在的氮和二氧化碳含量，发现大约在 35-45 亿年前，金星上存在类似于地球的板块构造，且其早期板块运动和地球相似。

该研究的主要作者 Matt Weller 认为：“一个重要的结论是，我们很可能在同一时间在同一个太阳系中有两颗行星运行板块构造体系，这种构造模式让我们今天在地球上看到生命”。

这项研究从侧面支持了古代金星上存在微生物生命的可能性。

IT之家在此附上该论文参考地址如下：Weller, M.B., Evans, A.J., Ibarra, D.E. et al. Venus’s atmospheric nitrogen explained by ancient plate tectonics. Nat Astron (2023). https://doi.org/10.1038/s41550-023-02102-w

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