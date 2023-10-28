Win11 学院：在 Windows 11 Build 23575 预览版中如何开机保持启用 Copilot

IT之家 10 月 28 日消息，微软今天面向 Dev 频道用户发布了 Win11 Build 23575 预览版更新，并面向宽屏用户引入了一项隐藏功能，开机进入桌面之后可以保持 Copilot 侧边栏处于启用状态。

这项功能目前处于隐藏状态，用户需要借助 ViveTool 第三方应用程序启用。用户启用之后可以在系统设置应用中看到新的选项“Windows 开机后打开 Copilot”，文字描述部分为“如果你当前使用较宽的显示器，Copilot 会自动打开”。

注意：未宣布的功能通常是原始的、不稳定的或几乎无法使用的。在使用 ViVeTool 应用程序启用重要数据之前，请先备份这些数据。

IT之家网友可以通过 ViveTool 工具来启用上述新功能、新特性：

1. 从 GitHub 页面下载 Vivetool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2）

2. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符

3. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2”

4. 然后输入 vivetool /enable /id:45690501，按下回车就可以了

5. 重启电脑

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