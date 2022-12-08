解锁微软 Win11 开发版隐藏新功能，开源命令行工具 ViveTool 使用指南

IT之家 12 月 8 日消息，想要解锁微软 Win11 隐藏或者尚未完全推广的新功能 / 新特性吗？开源命令行工具 ViveTool 你需要了解下。通过这款工具，你不仅可以启用新的 API，而且还能解锁一些微软尚未公开，或者是已经公开但是并未全面开放测试的功能。

其中一个典型例子就是文件管理器的标签页功能，微软在上线初期仅面向少量 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员开放，但是通过这款工具普通 Dev 频道用户也可以解锁该功能。

而且伴随着解锁的隐藏功能越来越多，ViveTool 工具的用户规模正在快速膨胀中。IT之家也希望借此时机，向新老读者介绍下这款开源工具，希望对你们的日常 Win11 使用提供一些帮助。

Windows Feature Store 是什么？

我们同样以文件管理器的标签页功能为例，从微软第一次功能投放到 Windows 11 22H2 功能更新中正式上线，其中经历了很长一段测试时间。

首先微软会将文件管理器的标签页功能添加到 Windows 代码库中，然后通过更新渠道、服务器端的 A / B 测试等几个因素进入到 Windows Insider 的渠道中，经项目成员测试之后才正式上线。

而其中大多数实验性功能都是通过名为 Windows Feature Store 的核心系统组件来控制的。该核心组件在微软内部称之为“Velocity”，在 Win10、Win11 系统上控制着服务器端 A / B 等功能测试进度。

而这个核心组件又属于 Windows Notification Facility (WNF) 核心组件，后者用于调度包括内核组件、系统服务和用户空间应用程序在内的系统进程。

构建各种功能的模块化基础设施，本质上是设计一个可控的推出模式的方式。例如，Windows Insider Program 被用来向早期的更新提供正在进行中的功能，这些功能后来被逐步打上补丁，一旦达到稳定的里程碑，随后为每个用户启用。如果一个特定的功能包含一个灾难性的错误或有一个安全漏洞，它可以被内核无缝禁用。

微软出于安全方面的考虑，Windows Feature Store 默认情况下被 Windows 内核严密保护，普通用户无法使用传统的二进制补丁技术来强行启用这些功能。

我们可以绕过服务器端的 A / B 测试吗？

无论是 Win11 预览版还是稳定版，微软都在该版本中提供了大量的“功能”，有些已经提供给用户，有些则是通过“注释”的方式让其处于休眠状态。

远程协调的 A / B 测试（也称为分割测试）可以确保持续改进，并在多种配置中快速反馈循环。Windows Feature Store 通过切换状态来保障随机化的实验过程。

幸运的是开发人员发现可以对存储在 Windows Feature Store 中的数据进行操作。这些才华横溢的开发者通过逆向开发，发现了 Windows 系统中的内部功能控制 API。

通过访问 Windows Feature Store，就可以让你的电脑绕过服务器 A / B 测试。目前这方面的应用主要有 Rafael Rivera 的 Mach2，以及 Lucas（又名 thebookisclosed）的 ViVeTool 等应用程序。本文重点介绍 ViVeTool 工具，感兴趣的 IT之家网友可以点击上述链接进行了解。

在某些情况下，你也许可以修改注册表：HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\ 来改变 Windows Feature Store 的变量。不过小编推荐 IT之家网友还是选择上述工具比较好，避免出现不可预见的情况。

Feature ID 以及注意事项

在正式介绍 ViveTool 工具之前，我们还需要了解一个 Feature ID 的概念。Windows Feature Store 中的每项功能都有一个独立的 Feature ID 编号，比如 26008830 对应的是平板电脑优化的任务栏。每个 Feature ID 有三种状态。

默认状态（0）：这是某一特定功能的正常行为。

禁用（1）：这将完全禁用该功能。

启用（2）：这将强行启用该功能。

Mach2 的开发者为每个 Insider 预览版维护了一个 Feature ID 的列表。Repo 还包含了不同版本之间的变化，这对于识别新的隐藏功能很有用。你也可以使用 ViVeTool 的图形分叉（ViVeTool GUI）来搜索任意 Windows 版本的可用 Feature ID。

需要注意的是，修改 Feature ID 可能会导致系统不稳定 / 崩溃，甚至可能会破坏核心操作系统模块导致 Windows 系统完全无法使用。在启用某些 Feature ID 之后可能导致无法恢复的永久性改变。因此请 IT之家网友在决定修改之前，请妥善保护好你的资料，相关风险请自行承担。

由于 Windows Update 和 Windows Feature Store 直接关联，因此某些改变可能会导致你的设备处于不支持的状态。因此在确认执行 ViveTool 操作之前请做好备份，也不要在生产力设备上使用。

以下是一些主流的 Windows 功能和对应的 Feature ID：

功能描述

Feature ID Windows 门槛版本

文件管理器中的标签页功能

37634385 21536 针对平板优化的任务栏

26008830 25197 重新设计的 Widgets UI 40772499 25227, 22623.746 全新的系统果盘

38764045 25211 Widgets 设置菜单

38652916 25217 任务管理器中的新搜索功能

39420424 25231 桌面上的搜索条

37969115 25120 设置中的动画导航面板图标 34878152 25197 更现代的打开方式菜单

36302090 25151, 22622.290

如何通过 ViveTool 工具强制启用 Win10 / Win11 隐藏功能呢？

ViveTool 是一款开源的 CLI 工具，由名为 ViVe 的 C# 软件库提供。如果你想在 Win11 设备上解锁隐藏功能，那么请按照以下步骤进行：

1. 从 Github 官网下载 ViveTool 工具

2. 解压到任意位置

3. 打开解压缩的文件夹，会看到 4 个文件

4. 在文件夹页面空白区域，按住 Shift 按钮右键

5. 在菜单中选择“在此处打开命令行模式”或者选择“在此处打开 PowerShell 窗口”

6. 找到你想要启用某项隐藏功能的 Feature ID

7. 然后输入 vivetool /enable/ id:xxx（此处修改为 Feature ID） 命令，例如“vivetool /enable /id:39263329 /variant:1”命令，就是短按钮，带有放大镜和 "搜索" 字样。

8. 如果启用成功，应该会返回“Successfully set feature configuration”的提示。

9. 关闭命令行窗口，重启系统，这些改动设置应该就会生效。

如果你想要恢复过来，只需要将命令行中的“/enable”修改为“/disable”就可以了。

除了上述常规操作之外，ViVeTool 还支持添加其它功能选项，其中包括：