谷歌新研究使用普通降噪耳机来测量心率，肤色深浅不影响准确性

IT之家 10 月 29 日消息，目前，智能手表或无线耳机等可穿戴设备中的心率监测技术，多数依赖于光电容积描记法（PPG），即利用光脉冲测量血液活动。这种方法效果出色，但也有其局限性。谷歌的科学家们昨天在一篇新的研究博客中写道，他们尝试了一种不同的方法，称为声电容积描记法（APG），即利用超声波测量心率，而且他们只用了市面上的主动降噪（ANC）耳机和一个软件更新就做到了。

这个技术的原理是，向耳道内发射一个低强度的超声波信号，然后利用帮助实现主动降噪的微型麦克风检测血液流动时引起的皮肤表面微扰。根据博客的介绍，这种技术即使在耳封不良、耳道大小不同或肤色较深的情况下也“很稳定”。其中最后一点值得注意，因为对于肤色较深或有文身的人来说，智能手表和其他可穿戴设备的心率检测准确性一直是一个难题。

谷歌的研究人员还发现，超声波方法在播放音乐时也能正常工作，但他们表示，在嘈杂的环境中会有问题，“APG 信号有时会非常嘈杂，并且可能会受到身体运动的严重干扰。”不过，他们发现可以通过使用多个频率并从中筛选出最准确的信号来克服运动问题。

除了市售的耳机外，研究人员还使用了专门制作的原型耳机来测试麦克风位置的影响。现场研究共有 153 名参与者，研究人员称，心率和心率变异性的中位误差率分别为 3.21% 和 2.70%。

市面上已经存在具有心率监测功能的耳机，但它们使用的是 PPG 方法，并且对于剧烈运动或不合适的佩戴方式非常敏感。

IT之家需要指出的是，这只是一项研究，并不意味着谷歌即将推出具有这种功能的耳机。

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