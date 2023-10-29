太麻烦？马斯克不再使用 FAA 的私人飞机隐身计划

IT之家 10 月 29 日消息，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克曾经试图通过美国联邦航空局（FAA）的一个免费项目，来隐藏他的私人飞机的飞行轨迹。该项目允许私人飞机使用临时的飞机注册号码，以避免被商业网站或社交媒体上的飞机追踪账号发现。

然而，据飞机追踪公司 JetSpy 透露，马斯克自 2022 年 8 月 20 日起就没有再使用 FAA 的隐身计划了。他第一次使用该计划是在 2022 年 1 月 25 日，并且最后一次的临时飞机注册号码只使用了一次就恢复了原来的号码。

JetSpy 认为，这可能是因为隐身计划太麻烦，需要大量的文书工作，并且一旦被曝光就要重新申请。此外，隐身计划也不能完全阻止其他方法来识别私人飞机。

据福布斯报道，除了马斯克之外，还有其他一些名人也使用了 FAA 的隐身计划来掩盖他们的私人飞机的行踪，其中包括亚马逊创始人杰夫・贝索斯和歌手泰勒・斯威夫特。FAA 表示，自 2019 年启动该项目以来，已经发放了 390 个替代 ID 代码。但 FAA 也承认，该项目并不是防止飞机追踪的“灵丹妙药”。

IT之家注意到，马斯克 2021 年曾经向一个大学生提议给他 5000 美元（IT之家备注：当前约 36600 元人民币），要求他关闭追踪其私人飞机行程的推特账号。

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