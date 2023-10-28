继续迈步“超级应用”，消息称马斯克想把 X（推特）打造成约会平台

IT之家 10 月 28 日消息，据 Business Insider 当地时间 28 日报道，在接管推特（后更名为 X）一周年之际，马斯克召开了一次全公司内部电话会议。这次，又有出席此次会议的消息人士透露，马斯克“试图用兴奋的语气来描述 X 平台在未来一年内的样子”：该平台将于 2024 年成为一个“成熟的”约会网站以及一个“数字银行”。

IT之家在昨日的报道中介绍了马斯克推出金融服务的想法，但关于“约会平台”的更多细节，消息人士称马斯克并未详细透露，比如用户是否对此功能有需求，或者需要对产品进行哪些改动等问题。

不过，“约会平台”的想法与马斯克推动的一系列付费功能相符合：目前大多数的约会平台都提供了不同形式的订阅服务。

马斯克一直拥有着想要打造“超级应用”的野心，在收购推特之后，陆续上线或计划了一系列新功能。包括不限于如下功能：

金融服务（计划中）

两种新的订阅级别：包括编辑长文、阅读模式、上传更长视频等（已推出）

音视频通话（已推出）

游戏流媒体和直播购物（开发中）

招聘平台（测试中）

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