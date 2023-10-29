诞生近四十年，微软终于给“画图”加上了图层功能

本文来自微信公众号：情报姬 （ID：paperji），作者：Rain

自 Windows 1.0 发布近 38 年来，画图（Microsoft Paint），一直是 Windows 系统的必备组件之一。

但是，除了近年更新的“画图 3D”外，windows 的画图模块更新一直不咋有存在感，从你我熟悉的 98 到如今的 win11，几十年来我们所见到的画图变化顶多调整了下 UI，以及增加了一些笔刷和形状功能。

然而现在，“画图”将要迎来史上最大的更新了 ——

在一篇微软官网文章中，微软产品经理戴夫・格罗乔克（Dave Grochocki）宣布，“画图”将增加两个重要的新功能：

一个是「图层」功能；

另一个，则是对 PNG 透明度的支持。

这下，沸腾了，都沸腾了。毕竟有了这两个更新，画图的功能性，居然突然直逼 Photoshop 了。

当然这不过是玩笑话，但不论如何，这个一直以来只是被拿来当做幼儿电脑胎教入门教材、或供复古派画师用鼠标炫技的“最无用组件”，居然在足足数十年之后，才开始整出那么点姗姗来迟的“实用性”，属实有些荒诞。

这项姗姗来迟的进步在实用意义上可能显得像个笑话，但在互联网梗文化的意义上，就如同 IE 的“反应迟钝”那般足以名留青史，代表一个鲜活的“全民创作”时代。

说到底，我们真的会在“画图”上去做 PS 的工作吗？

刚开始，“画图”只支持最简单的单色位图图像。随着 Windows 不断迭代更新，“画图”也在 90 年代逐步支持了彩色、JPG、GIF 等格式，功能日益“强大”。

当我们在键盘上点击出第一个心形，再用彩笔工具仔细着色时，是多么新奇和兴奋。

即使在触屏取代鼠标之后，“画图”依然在 Windows 系统里占有一席之地。那熟悉的界面和充满怀旧感的工具栏，仿佛一个永不褪色的昨天。

后来，不记得有多少次，我们总能看到大神出场，用强大的作品碾压我们这些连圆都画不利索的普通选手们。

诸如“国外有一哥们儿，他的工作是在医院接待处值夜班。漫漫长夜很是无聊，于是他开始画画，死活没学会 PS，却把 Windows 自带的 Microsoft Paint 玩得炉火纯青，十年下来，作品真的不错。”

还有 "来自西班牙巴伦西亚城的 87 岁高龄老奶奶 Concha Garcia Zaera，她是一个名副其实的微软“画图”爱好者。用普通鼠标，在 Win7 系统上用微软自带“画图”创作了一系列令人惊讶的作品！"

而我突然心血来潮试着大展宏图，发现我的画技相较壮年时期威力不减，效果依旧强悍：

顺带一提这是原图：

（我知道我画挺好）

…… 嗨，画得不好又怎样？好与不好，有时是一个相对的概念，比如你看看其他灵魂画手的造梗能力：

（我全都要）

这种程度的作画，其实稍微捣鼓一下，谁都能搞定。毕竟大伙小时候穿上鞋套走进电脑房，第一个接触的电脑软件也许就是“画图”。而当初那些被活跃地被我们涂抹在白纸上的火柴人，再过几个年级就都到 FLASH 里打拳了。

然而，实际上“画图”经历的坎坷并不比我们想象的少。

微软的产品线风水轮流转。“画图”那持续了数十年的好日子曾在 2017 年戛然而止。

当时，微软曾打算停止更新甚至移除这个存在了 30 多年的经典软件，理由是为了致力于“画图 3D” 的开发。

消息一出，立刻在网上掀起轩然大波。无数 80、90 后用户纷纷在社交网站上发起“拯救画图”运动，痛心疾首地敲下“RIP 画图”。这可是儿时的记忆啊！

一些大神级“画图”玩家也加入了抗议的行列，比如 Jim'll Paint It，一位擅长用画图涂抹极为天马行空作品的画图界大神，表示他会继续坚持用 XP 系统“画图”创作，因为这是他作品的根基。

而众网友也在留下自己的作品准备在“画图”退休前留个纪念，比如打工人在等待会议间歇的画画：

“未来的小孩永远不会懂得在这种东西上花了好几个小时的乐趣”

“这是经典 CD 的封面用画图重现的结果”

当时，游戏《疯狂小旅鼠》（Lemmings）和 《那个游戏》（Grand Theft Auto）开发者迈克・戴利（Mike Dailly）更是激动地呼吁微软公布“画图”的源代码，让它成为公共软件继续传承下去。

看到粉丝们如此挚爱，微软也不忍心就此“画归画”，于是后来宣布用户今后可以在 Windows Store 继续免费下载“画图”。于是，“画图”避免了惨遭横死的命运，大伙的童年回忆竟在网友们的“悼念”中被拯救了。

是的，“画图”在一代人的记忆里早已成为数字绘画的代名词。虽然画图一般被视为“玩具”，但其实今时今日依然有很多人每日都用。无数近年兴起的梗图，正是用画图画出来。正因为画得粗糙，才特别容易达到梗图的传播效果，比如用来招设计师的征人广告，透过有点恶搞的、故意极端简陋的视觉呈现，用反向操作吸引大家的注意力。

除此之外，画图极之简陋的功能也激发高手挑战用来画出惊人的作品，例如在虎扑步行街出曾现过如下“画图”经典神作：

这名论坛 ID：smeller 的作者，用简笔画在这个体育、运动、竞技为主的社区，勾勒出瑰丽的意识之旅。

相亲的时候，作者遇到一个自称服务员的神秘女子。她用催眠术把作者带入了自己的意识世界，在那里他经历了一连串惊险刺激的冒险旅程。

作者惊讶地发现，自己的意识居然从身体中分离出来了，还能继续和女子正常交谈。原来这个世界是由无数“暗示”组成的，其中“原子暗示”更是威力无穷。

后来两人又来到了一个没有任何暗示的死亡之岛。在那里，他们发现一个与作者长得一样的“先潜者”脑袋。

这才知道，那就是作者分离出去的意识。要想回到原来的世界，就必须解除“原子暗示”的力量。

他用简单的线条，朴实的画风传达出了深邃的内心世界。这也许就是“画图”的魅力，用最简单的方法，描绘出无限的想象空间。

正如这个故事展示了，自由的创作苗头，存在于每一个开始想去绘画的那股劲头。

而在传播速度上，“画图”的作品也很变态。如果要找出“我全都要”这句话图文结合表达的一个转折点，那么就是它被抽象为几个色块的作品。

仅仅几个特定色块的组合，就能清晰传达这个主题强烈的思想诉求和情感。

可以说，这件作品打开了网友对抽象艺术欣赏的窗口，这在之前是难以想象的。它激发了一股创作热潮。

在这些作品中，有的使用了立体分割手法，带有明显的毕加索后期风格等等，所迸发出来的有趣作品数不胜数。

而“画图”正是发挥了简笔画的魅力，也许就在于它能以最简单的手法，传递最简单的内涵。 现实生活中我们不敢做的、不敢说的，一副梗图帮我们表达出来。

这也是“我全都要”系列梗图流传至今都不为过时的原因吧。

如今，“图层”这功能但凡是个正常图像绘制和后期处理软件都会有，显示 PNG 的透明层也没必要让画图来承担。真要用起来，可能也就贪图节省打开 PS 等加载条和新建项目的那几秒罢了。

这缺乏实用性的进步，与其说真是方便用户，不如说更像是一场微软主动投下的互联网梗炸弹。我们借此回顾，三十年来，这个陈旧又崭新的软件为我们缺乏蜡笔与彩铅的童年提供的世纪大画板充斥着多少虚构的颜色。又有多少如今正为我们提供粮草谷物的神画师，就是在这片也许不过 640*480 的白色像素天地之中发觉自己未来的可能性的呢？

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