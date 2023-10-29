在草坪上建房子，Quest 3 混合现实游戏将“我的世界”带入现实世界

IT之家 10 月 29 日消息，BlockVerse 是一款为 Meta Quest 头显开发的《我的世界（Minecraft）》的克隆游戏，其特色是支持混合现实，而不仅仅是虚拟现实。默认的混合现实视角会将游戏世界的一部分呈现为一个悬浮在玩家面前的微缩模型，但该游戏也支持全尺寸的混合现实模式。

要想使用全尺寸的混合现实模式，玩家需要一个仓库或者平坦的户外空间。最好同时开启开发者模式，以关闭头显的安全边界功能（正常最大只支持 15x15 米的空间）。

油管网红 Brandon Ballinger（AwakenToast）就用他的 Quest 3 尝试了这种模式，向我们展示了户外混合现实游戏巨大而未被开发的潜力。

Ballinger 首先在物理地面上挖了一个虚拟的洞，对往下看时感受到的“深度感”感到惊叹。在整个视频中，可以看到他小心地避免掉进自己挖的虚拟洞里，绕着它们走，尽管事实上它们并不存在。

他接着建造了一个虚拟的房子，即使他在这片大草地上四处走动，房子也能保持在原地不动，表明 Quest 3 的位置追踪系统即使在这种规模下也几乎没有漂移。

当他给房子加上天花板时，就很明显地看出虚拟现实和混合现实之间的界限有多么模糊。通过空荡荡的门口看到真实世界的唯一视角，感觉真的很奇妙。

IT之家注意到，Quest 3 目前缺乏动态遮挡功能（还处于实验阶段，不能在应用中使用），在视频中可以看到当 Ballinger 走到树前面，但虚拟物品仍然渲染在树前面。更加不协调的是，当他在视频末尾出现孩子们时，他们应该出现在他的虚拟房子里，但却只能通过门口看到他们，好像半个身子埋在地下一样。

可能很快就会有一波户外混合现实游戏出现，人们可以带着头显去公园玩游戏和创造作品，我们离混合现实头显的“口袋妖怪 GO 时刻”似乎不远了。

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