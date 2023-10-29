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小米 Redmi K60 至尊版机型全系最高降价 200 元，2599 元起

2023/10/29 14:33:46 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 10 月 29 日消息，小米 Redmi K60 至尊版全系最高降价 200 元，售价 2599 元-3399 元。

  • 12GB+256GB：2599 元（无优惠）

  • 16GB+256GB：2599 元（-200）

  • 16GB+512GB：2799 元（-200）

  • 16GB+1TB：3099 元（-200）

  • 24GB+1TB：3399 元（-200）

IT之家附配置信息：

Redmi K60 至尊版拥有墨羽、影青、晴雪三款配色，厚 8.49mm，重 204g，采用一体式金属 DECO、无屏幕支架。

该机配备 6.67 英寸 2712×1220 华星光电 C7 OLED 直屏，局部峰值亮度达 2600nit，支持 144Hz 刷新率、2880Hz 高频 PWM 调光；搭载联发科天玑 9200+ 旗舰处理器以及 X7 独显芯片，最高 24GB LPDDR5X 内存和 1TB UFS 4.0 闪存；内置 5000mAh 电池，支持 120W 快充。

Redmi K60 至尊版后置 50MP（索尼 IMX800，OIS 光学防抖）主摄，以及 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，并拥有 X 轴线性马达、NFC、红外遥控、双扬声器、IP68 防尘防水等配置。

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关键词：小米Redmi K60 至尊版

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