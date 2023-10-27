小米 Redmi 13C 手机更多实物图和售价信息曝光

IT之家 10 月 27 日消息，国外科技媒体 91Mobile 在近日发布的博文中，分享了 4G 版小米 Redmi 13C 手机的实物照片，并分享了零售包装盒和真机照片。

根据曝光的图片显示，该机包装采用红色、白色为主颜色，正面印有“Redmi 13C”字样。

根据包装信息，该机配有 6.74 英寸屏幕，刷新率为 90Hz。机身背面配有两个较大的相机单元，其中一个单元预估配有 2 个摄像头，旁边为 1 个 LED 闪光灯。

红米 13C 采用方形设计，边缘圆润。该设计与上个月网上出现的渲染图相符。此外图片中还展示了充电头和数据线。

IT之家查询相关资料，有报道称该机已经在巴拉圭开售，共有 3 种配置：

4GB 内存和 128GB 存储空间，售价 200 美元（当前约 1464 元人民币）

6GB 内存和 128GB 存储空间，售价 250 美元（当前约 1830 元人民币）

8GB 内存和 256GB 存储空间，售价 300 美元（当前约 2196 元人民币）

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