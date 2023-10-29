“极简版 Win11”开发者推出新作 tiny11 core：适用于虚拟机，仅需 3GB 空间

IT之家 10 月 29 日消息，曾推出极致精简版 Windows 11 操作系统“tiny11”的开发者 NTDEV 日前推出了一个新作品：ISO 大小 2GB、安装完成后仅占据 3GB 磁盘空间的 tiny11 core。

据介绍，为了实现如此“迷你”的体积，开发者对 Windows Defender、Microsoft Edge 浏览器乃至 Windows 更新等系统组件进行了大量修改，因此该系统并未内置杀毒软件或浏览器，也无法安装更新，同时也没有内置网络驱动程序。

IT之家注：由于移除了 Windows 更新组件，若从“设置”中打开更新菜单，会导致“设置”应用崩溃。

不过，tiny11 core 可通过微软应用商店或其他来源安装各种应用程序（包括浏览器），该系统可为用户提供“大致正常”的操作体验。

相比于此前发布的 tiny11，开发者表示 tiny11 core 并非前者的替代品，而是旨在为用户提供一个在虚拟机中快速测试、开发应用或驱动程序的环境，从而避免下载更大的 ISO 镜像或浪费数十 GB 的磁盘空间。当然，由于其特殊性质，请不要在关键任务计算机上使用它。

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