苹果公司暗示下周发布会将提供“空间音频”选项

IT之家 10 月 29 日消息，苹果公司将在北京时间 10 月 31 日上午 8 点举办发布会，IT之家今日早前曾报道，苹果日前特别送出了礼品盒给部分网红，礼品盒里面有一副 AirPods Max 耳机和一些“甜蜜恐怖”的零食和饮料，让他们观看发布会的时候享用。

▲ 图源 外媒 9to5Mac

而在礼品盒邀请函中显示，苹果将为本次发布会提供“空间音频（Spatial Audio）”选项，但考虑到网页端兼容性，预计届时只有在官网中的直播才会支持相关功能。

▲ 图源 外媒 9to5Mac

IT之家注：“空间音频”是苹果推出的一种虚拟声场系统，主要在杜比全景声的基础上进行算法优化，利用陀螺仪增加摆头时的声向，从而扩大声场、增加空间感，为音乐聆听体验提供更宽广的细节。

苹果官方提供支持空间音频的设备如下：

AirPods Pro（第 1 代或第 2 代）、AirPods Max、AirPods（第 3 代）、Beats Fit Pro 或 Beats Studio Pro 耳机

iPhone 7 及后续 iPhone

12.9 英寸 iPad Pro（第 3 代）及更新机型

所有 11 英寸 iPad Pro

iPad Air（第 3 代）及更新机型

iPad（第 6 代）及更新机型

iPad mini（第 5 代）及更新机型

搭载 Apple 芯片的 Mac 电脑上的内建扬声器

装有 Apple tvOS 15 或更高版本的 Apple TV 4K

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