苹果送出 AirPods Max 耳机和零食，邀请网红观看万圣节发布会

IT之家 10 月 29 日消息，苹果将在北京时间 10 月 31 日上午 8 点举办发布会，为了宣传此次发布会，苹果特别送出了礼品盒给部分网红，比如 Lamarr Wilson。礼品盒里面有一副 AirPods Max 耳机和一些“甜蜜恐怖”的零食和饮料，让他们观看发布会的时候享用。

IT之家注意到，这次是苹果公司有史以来第一次在当地时间傍晚举行发布会，可能是为了配合万圣节的到来，这从礼品盒里面的邀请函就可以看出。

邀请函上写着：

万圣节快到了，苹果公司为你准备了一些惊喜。 在 10 月 30 日晚上，我们将揭晓一些特别的东西，并邀请你加入在线观看派对。 为了让你的观看体验更加“空间化”，我们希望你能用 AirPods Max 享受沉浸式的听觉感受，还有一些甜蜜恐怖的零食。

苹果公司预计将发布下一代 Apple Silicon Mac 电脑，采用 M3 芯片，新品包括搭载 M3 芯片的 24 英寸 iMac，以及搭载 M3 Pro 和 M3 Max 配置的高端 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro。

这次发布会的主题为“来势迅猛”，暗示了从 M2 到 M3 芯片显著的 CPU 和 GPU 性能提升。M3 芯片将采用 3 纳米制程，以及基于 iPhone 15 Pro 中 A17 Pro 设计的新型 CPU 和 GPU 架构。

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