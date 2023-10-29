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特斯拉为股东举办抽奖，有机会参与 11 月 30 日 Cybertruck 电动皮卡交付活动

2023/10/29 17:39:45 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 10 月 29 日消息，特斯拉正在为股东举办抽奖活动，中奖者可以参与 Cybertruck 交付活动。

Cybertruck 电动皮卡交付活动定于 11 月 30 日举行，位于为德克萨斯州奥斯汀的 Gigafactory 超级电池工厂。

IT之家从特斯拉官网获悉，新页面详细介绍了该活动，股东可点击“验证参加”验证股票所有权以参与抽奖。

特斯拉表示，该公司只能接待有限数量的股东作为现场客人，并就其进行随机抽签的理由写下了以下内容：

  • 为了最大限度地提高公平性，我们正在进行随机抽签，以确定股东的参加资格。

  • 截至 2023 年 9 月 30 日持有活跃股份的股东可以提出申请。如需申请，请以一种可接受的格式在我们的股东仪表板上上传截至 2023 年 9 月 30 日（不接受其他日期）的特斯拉股票所有权证据，并包含您的姓名，以验证您的持股情况。

  • 参加抽奖的截止日期为 2023 年 11 月 3 日，美国中部夏令时间晚上 11:59。

特斯拉表示，选定的股东需要使用政府颁发的身份证明来确认其身份，选择权不可转让。

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关键词：特斯拉电动皮卡新能源汽车

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