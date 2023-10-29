特斯拉为股东举办抽奖，有机会参与 11 月 30 日 Cybertruck 电动皮卡交付活动

截至 2023 年 9 月 30 日持有活跃股份的股东可以提出申请。如需申请，请以一种可接受的格式在我们的股东仪表板上上传截至 2023 年 9 月 30 日（不接受其他日期）的特斯拉股票所有权证据，并包含您的姓名，以验证您的持股情况。