科技昨夜今晨 1030：蔚来回应“NIO Phone 手机是否由 OPPO 代工”；《流浪地球 2》将角逐 2024 奥斯卡“最佳国际影片”；微软放弃 Windows Phone 重要原因曝光

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2023 年 10 月 30 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1、捷尼赛思高管：3 年在华合计亏损 30 亿元，无一中国员工购买自家车辆

本月下旬捷尼赛思中国召开全员会议的细节内容近日被多名汽车博主曝光，据介绍，该会议由即将负责捷尼赛思中国业务的韩方首席协调员李哲主持。

截图显示，捷尼赛思品牌进入中国三年来合计亏损额达到了 30 亿元，在今年不到 10 个月的时间里，捷尼赛思已经亏损了 12 亿元。据称，捷尼赛思当前的平均单车营销费用高达 71 万元，高昂的营销费用被视作造成巨额亏损的“重要原因”之一。李哲还称员工“对公司没有感情”：3 年以来，没有一个捷尼赛思中国员工购买该品牌的车辆。同时，他还放话“若大家现在离开公司谋求外部发展，将表示欢迎”。>> 查看详情

2、Pwn2Own 2023 黑客大赛闭幕：无人尝试入侵苹果 iPhone 14 / 谷歌 Pixel 7 手机

为期三天的 Pwn2Own 2023 黑客大赛已在当地时间 10 月 27 日落下帷幕，本次大会在加拿大多伦多举行，黑客可借助各种漏洞攻击消费电子产品，获得相应的赏金和 Master of Pwn 积分。比赛结果显示，没有一支团队报名入侵苹果 iPhone 14 和谷歌 Pixel 7 智能手机，但参赛者还是四次成功入侵了打满补丁的三星 Galaxy S23。>> 查看详情

3、我国发现一批万吨至十万吨级铀矿床，天然铀保障供应体系已初步形成

据央视新闻报道，在 10 月 28 日举行的首届国际天然铀产业发展论坛大会期间，相关负责人表示，近年来我国已建立“天空地深”一体化勘查技术，发现了一批万吨至十万吨级铀矿床，初步形成了天然铀保障供应体系。>> 查看详情

4、蔚来回应“NIO Phone 手机是否由 OPPO 代工”：确实谈过合作，但没成功

此前网传蔚来 NIO Phone 是由 OPPO 代工的，内置系统 SkyUI 基于魅族的 Flyme，蔚来车手互联负责人李赟对此的回应则是，“确实找这两家（OPPO 和魅族）谈过合作，但很遗憾，没有成功。”>> 查看详情

5、比亚迪新车宋 L 官宣：10 月 31 日发布并开启预售

比亚迪汽车 10 月 29 日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。>> 查看详情

6、蔚来推出婚庆用车定制服务，4 小时收费 666 元

蔚来推出蔚来用户专享的婚庆用车定制服务，有专属婚庆司机（接亲送客，临时取送，代买代办）、现场机动支持（引导宾客，物品搬运），不限行驶里程，免费补能，可选拖挂房车。 定价如下：

套餐一

仅需蔚来驾享服务，车辆自备

收费标准：按照驾享正常计算，首小时 100 元，此后 50 元 / 小时

超时费用：50 元 / 小时

套餐二（提供车辆 + 蔚来驾享服务）

具体可选车型：2020 款 ES6、ES8、EC6

收费标准：4 小时（不限公里）：666 元 / 车

8 小时（不限公里）：888 元 / 车

超时费用：100 元 / 小时 >> 查看详情

7、消息称国产科幻电影《流浪地球 2》将角逐 2024 奥斯卡“最佳国际影片”奖项

据外媒“好莱坞报道者”报道，《流浪地球 2》已进入美国电影艺术与科学学院的会员专享流媒体服务中，意味着该片将代表中国内地角逐 2024 年奥斯卡“最佳国际影片”奖项评选。>> 查看详情

8、赛力斯公布第三季度报告：净亏损 9.5 亿元，问界新 M7 车型将拉动营收

据上证 e 互动平台，赛力斯集团股份有限公司 10 月 28 日公布了 2023 年第三季度报告。报告数据显示，该季度赛力斯集团实现 56.48 亿元营收，同比下滑 47.25%，净亏损额约为 9.5 亿元，去年同期净亏损为 9.47 亿元。不过，该季度经营活动产生的现金流量净额同比增长了 147.59%。>> 查看详情

9、上线时间不到两年，中国广电 192 邮箱 12 月 1 日起停止服务

中国广电通过短信形式通知用户，旗下 192 邮箱将从 2023 年 12 月 1 日起停止提供服务，届时用户将无法登录及使用 192 邮箱。若用户拥有需要备份、保存的重要资料，需要登录官方提供的网站完成操作。>> 查看详情

10、各项准备已经就绪，神舟十六号航天员乘组将于近日返回东风着陆场

据央视新闻报道，按照预定计划，神舟十六号航天员乘组将于近日返回东风着陆场。10 月 27 日，着陆场区已经组织所有搜救力量展开最后一次全系统综合演练，包括 10 余支搜救力量，5 架直升机，指挥车、搜索车、医监医救车、处置车等近百台车辆装备。据介绍，目前各项准备已经就绪，静候神舟回家。>> 查看详情

11、最高延长 14%，测试显示 iOS 17.1 延长部分旧款 iPhone 续航

根据 YouTube 频道 iAppleBytes 进行的续航测试，iPhone 13、iPhone 12 以及 2020 款 iPhone SE 在升级 iOS 17.1 正式版之后，续航能力均有提升，其中 iPhone 13 续航增长 15%，涨幅最大。>> 查看详情

12、前开发部负责人：微软放弃 Windows Phone 重要原因是运营商缺乏兴趣

在微软首席执行官纳德拉承认杀死 Windows Phone 是错误决定之后，一位微软前高管从另一个视角，解读了微软真正杀死 WP 的原因。Windows Phone 开发者体验部前负责人布兰登・沃森（Brandon Watson）在 X（推特）上发言，认为导致 WP 系统衰落的重要原因之一是运营商缺乏兴趣。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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