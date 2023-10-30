苹果发布会前夕，iPad mini、MacBook Pro 等电池被重新提交到监管数据库

IT之家 10 月 30 日消息，苹果将在北京时间 10 月 31 日上午 8 点举办“来势迅猛”发布会，届时可能会公布一些新产品，包括新款 Mac 和新款 iPad。在此之前，一份监管数据库可能已经透露了部分新产品的信息。

据 MacRumors 发现的信息，上周，两家苹果供应商重新向中国的监管数据库提交了一些已有苹果产品的电池信息，包括最新的 14 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro、Mac 的 Magic Keyboard 和 iPad mini。这些电池都已经在 2021 年或更早之前提交过，上周重新提交时，都标注了 2023 年 10 月的发行日期。

新提交的电池信息与原来的电池容量相同，这表明苹果的新产品不会有电池容量的变化。但由于新芯片有功耗效率的提升，新品仍有可能提供更长的续航时间。

重新提交的电池信息可能暗示了新产品的存在。例如，在 Apple Watch Series 9 发布之前，Apple Watch Series 8 的电池就被发现被重新提交到同一个监管数据库，后来 Series 8 的电池也确实被用在了 Series 9 上。

据彭博社的 Mark Gurman 预测，24 英寸 iMac 将升级为 M3 芯片，而 Mac 的 Magic Keyboard、Magic Mouse 和 Magic Trackpad 配件将从 Lightning 接口升级为 USB-C 接口。苹果会在 iMac 的包装盒里附赠 Magic Keyboard 和 Magic Mouse。Gurman 还预计 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 将升级为 M3 Pro 和 M3 Max 芯片。

值得注意的是，文件中还包括了第六代 iPad mini 的电池信息，这可能意味着第七代 iPad mini 将复用这个电池。Gurman 上周报道称，苹果不打算在 2024 年之前推出新款 iPad，而苹果分析师郭明錤上个月也表示，今年年底之前不太可能发布新款 iPad。因此，并不能保证明天会发布新款 iPad mini。

苹果在 2021 年 9 月的发布会上公布了第六代 iPad mini。下一代机型可能会搭载 iPhone 14 Pro 中引入的 A16 仿生芯片，并可能提供改进来减少所谓的“果冻滚动”现象。

本月早些时候关于新款 iPad 即将发布的传言被证明是不准确的。相反，苹果只是在一份新闻稿中发布了一款低价 Apple Pencil，并配备了 USB-C 接口。这款新 Apple Pencil 将于 11 月初上市，而明天发布会上公布的新产品也可能在同一时间上市。

总而言之，从监管数据库中发现的信息与预期中更新的 14 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro 和 24 英寸 iMac 相符。也许新款 iPad mini 也会发布，但鉴于 Gurman 和郭明錤都不认为今年还会有新款 iPad 发布，因此还有待观察。

我们将在 24 小时后得到确切答案，届时IT之家将第一时间带来相关报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。