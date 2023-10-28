为带屏幕 HomePod 做准备，苹果已在 iPad mini 6 上测试 tvOS 17

IT之家 10 月 28 日消息，根据国外科技媒体 9to5Mac 报道，苹果公司正在定制的 iPad mini 原型上，为未来推出的带屏幕 HomePod 产品，测试运行 tvOS 系统。

苹果公司昨天发布了 iOS 17.2 Beta 1 和 tvOS 17.2 Beta 1 更新，该媒体通过深入挖掘相关系统，发现了苹果正在 iPad mini 上测试运行 tvOS 的证据。

IT之家注：苹果公司发布的每个固件，都会明确标注可以支持的设备。在最新版本 tvOS 中，罗列了兼容的 Apple TV 型号、HomePod 之外，还显示支持 iPad mini 6 设备。

该媒体再次深入挖掘 Xcode 15，在 tvOS 17 SDK 中发现了对 iPad mini 6 的隐藏支持，并更新添加了 iPad mini 6 的驱动程序。

对此该媒体认为，苹果公司即将推出的带屏幕 HomePod，其屏幕尺寸接近于 iPad mini。

IT之家日前报道，苹果原型机收藏家 Kosutami 今天早上分享了一张未发布的 HomePod 的图片，该音箱顶部有一个大尺寸的 LCD 屏幕，比现有的 HomePod 屏幕尺寸大得多。此外，Kosutami 还分享了一些 HomePod 的组件的图片。

郭明錤今年 3 月爆料，苹果预计在 2024 年推出配备约 7 英寸面板的全新 HomePod，天马为独家面板供应商。需要注意的是，这是天马首次进入苹果供应链。

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