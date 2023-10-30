三星手机 One UI 6 免费云备份细节曝光：微信聊天记录无法使用

IT之家 10 月 30 日消息，三星电子日前宣布，将面向全球推出“临时云备份”免费服务（包括国行版）。现在，这项服务的使用细节已经曝光。

根据博主 @i 冰宇宙 爆料，三星 One UI 6 正式版临时云备份可以“无限量的数据备份至三星云长达 30 天、 或者恢复备份的数据”，在此期间不收取任何费用。用户可以使用该功能备份通话和联系人、信息、应用程序、三星智能穿戴、主屏幕、设置、图片、视频、音频、文档和文件等内容。

▲ 图源博主 @i 冰宇宙 ，下同

IT之家汇总无法备份数据：

联系人

只读联系人

信息

紧急警报信息

草稿和失败信息

带 iMessage 效果的信息

应用程序

KakaoTalk / 微信 / WhatsApp / LINE / Viber 聊天记录

三星笔记：已锁定的笔记

日历：已同步账户中的事件

三星区块链密钥库：私人密钥和恢复短语

由于应用程序的政策，无法传输数据

由于安全性或兼容性问题，无法传输应用程序：三星钱包、Good Guardians、计算器

主屏幕

默认壁纸

主题商店壁纸

安全文件夹

已锁定的内容

需要注意的是，超过 100GB 的文件和应用程序以及 SD 卡上的文件也无法备份至三星云。这项新功能将在 One UI 6 正式版亮相，预计 Galaxy S23 系列用户将率先体验。

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