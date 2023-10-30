美加州州长参观上海特斯拉超级工厂，笑称“若有新电池想直接带走”

IT之家 10 月 30 日消息，据央视 CGTN 等报道，10 月 29 日，正在访华的美国加州州长加文・纽森参观了上海特斯拉超级工厂。

参观过程中，加文・纽森自称拥有一辆特斯拉 Model S，并且需要更换新电池。他笑称“我真的需要换电池了。如果这里有电池的话，我直接带走”。

报道称，加文・纽森主动提出把参观特斯拉上海工厂列入其中国行程之中，并表示“我们很开心看到特斯拉上海工厂的成就，想同这里竞争。我想在美国创造更多就业机会，并希望特斯拉能够继续扩大规模”。

博主 @常岩 CY 今日早些时候也披露了更多关于加州州长访问特斯拉上海超级工厂的细节。据介绍，加文・纽森试驾了一辆上海工厂生产的 Model 3 焕新版车型，赞赏了上海和美国工程师之间的团队合作，并称赞该工厂是中美合作的体现。

IT之家此前报道，加文・纽森前段时间还在深圳现场试驾了比亚迪百万级的硬派越野车仰望 U8，体验了该车原地掉头技术。纽森称赞该车为“下一代技术的飞跃”，并表示想要买两辆。

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