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特斯拉 Model Y 为欧洲 9 月最畅销车型，前 9 个月销量超 17 万辆

2023/10/29 23:31:04 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：问舟
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10 月 29 日消息，特斯拉 2019 年 3 月份推出、次年开始交付的跨界运动型多用途电动汽车 Model Y，上市之后很快就在部分市场取代 Model 3，成为特斯拉旗下销量最高的电动汽车。

随着产量的提升，这一款电动汽车在部分市场甚至取代经典燃油车型，成为了最畅销的汽车，在今年一季度，就是欧洲和全球市场最畅销的一款汽车。

而外媒最新援引机构的数据报道称，在 9 月份，特斯拉 Model Y 在欧洲市场的销量虽有下滑，但仍是这一市场最畅销的车型。

机构的数据显示，9 月份 Model Y 在欧洲市场的注册销量为 26,370 辆，下滑 8%。

机构的数据还显示，Model Y 上月在欧洲市场的销量仍高于其他车型，也就意味着特斯拉旗下的这一款电动汽车，在过去的 9 个月，有 6 个月是欧洲市场最畅销的车型。

9 个月中有 6 个月销量居首，也就意味着特斯拉 Model Y 今年前 9 个月在欧洲市场有不错的销量。机构的数据表明，今年 1-8 月，Model Y 在欧洲销售 151,191 辆，算上 9 月份的 26,370 辆，前 9 个月在欧洲就销售 177,561 辆。

在柏林超级工厂和得克萨斯超级工厂投产之后，Model Y 就是特斯拉旗下在生产工厂最多的一款汽车，旗下的 4 座整车工厂都有生产，在产量大幅提升之后，需求本就旺盛的这一款电动汽车，在欧洲等市场成为最畅销的汽车也并不意外。

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关键词：特斯拉电动汽车

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