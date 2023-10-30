磨砂黑双手柄套装：微软 XSX 游戏主机 3479 元大促（晒单赠周边）

国行 Xbox Series X 游戏主机 于 2021 年 6 月上架，官方建议售价为 3899 元。

京东 11.11 大促期间，「双手柄套装」预售直降至 3499 元，叠加 20 元大促补贴，实付仅 3479 元，需定金 300 元，31 日 20 点付尾款。

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IT之家了解到，Xbox Series X 配有特殊定制的 AMD 全新 Zen 2 处理器以及 RDNA 2 架构。凭借高达 12 Teraflops 的 GPU 处理能力，Xbox Series X 能够为玩家提供 4K 高清逼真、沉浸式游戏体验，并最高支持 8K 分辨率的输出，为玩家带来 2 倍于 Xbox One X，8 倍于初代 Xbox One 的强劲性能。通过实现更高帧率的顶尖技术、更广阔复杂的游戏世界，Xbox Series X 可为玩家带来跨时代的图像处理及性能，以及更好的沉浸式游戏体验。

微软专利的可变速率着色技术（VRS）能够帮助游戏开发者更加高效地利用 Xbox Series X 的强劲性能。相对于将 GPU 处理周期统一分配到每一个像素上，开发者将可以优先处理游戏中特定角色的特效或者重要的环境元素。这一技术将带来更加稳定的帧率以及更高的画面分辨率，同时不会影响到画面的最终成像质量。

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