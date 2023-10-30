WIKO Hi 畅享 60s 手机官宣 11 月 6 日发布：5G 鸿蒙生态手机

IT之家 10 月 30 日消息，WIKO 手机今日宣布，Hi 畅享 60s 5G 鸿蒙生态手机新品发布会将于 11 月 6 日 14:30 举行，这款新机曾现身官方网站（现已下架）。

WIKO 官网显示，Hi 畅享 60s 镜头模组采用“星轨链环”设计，搭载后置双摄以及 AG 双层光学纹理后盖，提供星河蓝、雪域白、幻夜黑三款配色。该手机正面配备 6.75 英寸 LCD 水滴屏，分辨率为 1600 × 720 像素。

该机搭载 7nm 制程的天玑 700 处理器（IT之家注：CPU 主频最高 2.2GHz），后置双摄为 1300 万像素主摄摄像头（F1.8 光圈）+200 万像素景深摄像头（F2.4 光圈），前置 800 万像素摄像头（F2.0 光圈）。

此外，该机搭载 6000mAh 大电池，支持 22.5W 充电，提供侧边指纹解锁和 3.5mm 耳机孔，机身重量为 199g，支持超级终端、畅联通话等特性，支持 5G 双卡双待。

目前，Hi 畅享 60s 手机仅剩售价信息还未公布，感兴趣的朋友可以关注一下。

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