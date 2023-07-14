WIKO Hi 畅享 60 Pro 手机开售：鸿蒙生态、骁龙 695，1799 元起

IT之家 7 月 14 日消息，WIKO Hi 畅享 60 Pro 手机今日开售，售价 1799 元起.

8GB+128GB 1799 元

8GB+256GB 1999 元

IT之家从官网了解到，Hi 畅享 60 Pro 5G 拥有星河蓝、冰霜银、曜金黑三种配色，镜头模组采用“巴黎饰环”设计，复刻以凯旋门为圆心的巴黎城市布局，演绎绝对对称的古典美学风格；正面为“药丸形”设计，但仅有一颗摄像头。

该机搭载高通骁龙 695 处理器，配备 6.67 英寸 LCD 显示屏，分辨率 2367×1080，支持 120Hz 刷新率，后置 64MP+8MP+2MP 三摄，前置 16MP 自拍镜头。

续航方面，Hi 畅享 60 Pro 内置 4300mAh 电池容量，支持 66W 快充，官方称 17 分钟可充电 60%，38 分钟充电 100%。此外，该机获得 HarmonyOS Connect 独家认证，支持超级终端、畅连通话、万能卡片、大文件夹 、智慧多窗、AI 字幕等鸿蒙特性。

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