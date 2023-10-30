欣旺达与日本最大储能电池企业 Power-x 在东京车展期间签约

IT之家 10 月 30 日消息，在 10 月 25 日-11 月 5 日举行的日本移动出行展（俗称“东京车展”）期间，欣旺达动力宣布与日本最大的储能电池企业 Power-x 举行合作签约仪式，双方将共同开发、推广先进的储能电池产品。

▲ 图源欣旺达，下同

欣旺达董事长王威在致辞中表示，Power-x 在储能技术方面具有非常专业的知识、丰富的经验，欣旺达动力在电池技术和市场渠道拥有先天性的优势，双方合作将为全球储能产业带来更多技术创新和产业价值。Power-x 高层代表称，双方努力和合作将涉及研发、生产制造和市场推广等多个领域，将助力全球能源加速转型。

此外，欣旺达还在本届车展期间展示了大圆柱电芯、固态电池、低温钠离子电池等产品和技术，以及全球首款超快充电池 —— 闪充电池，能够在 10 分钟充至 80% 电量，并支持 1000 公里续航。

IT之家此前报道，欣旺达曾在今年 8 月宣布，欣旺达动力科技股份有限公司通过其下属子公司匈牙利欣旺达动力科技有限公司在当地投资约 19 亿元人民币，建设新能源汽车动力工厂一期，主要从事锂离子电池、动力电池系统制造及销售等业务。

Power-x 曾在去年年底建成日本国内最大规模的蓄电池工厂，计划于 2023 年 10 月建成，2024 年春季前后正式投产。该工厂预计最大年产量为 5GWh，相当于日本约 45 万户家庭一天的用电量。

▲ 图源 Power-x

PowerX 创立于 2021 年 3 月，着眼于制造大容量且平价的蓄电池。社长伊藤正裕还提及开展纯电动汽车（EV）充电站和运电船的开发及制造项目。

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