iQOO 12 系列手机预热：实现超分超帧并发，搭载 1/1.3 英寸大底主摄

IT之家 10 月 30 日消息，iQOO 12 系列手机将于 11 月 7 日发布，正式亮相之前，vivo 品牌副总裁贾净东对这款新品进行了预热。

贾净东透露，iQOO 12 系列手机将采用全新的外观设计语言，搭载支持自研大模型的 OriginOS 4，配备首款自研电竞芯片 Q1，并且“极大地”提升了影像能力。

据介绍，iQOO 12 系列手机通过搭载自研电竞芯片 Q1，实现超分超帧并发（同时实现图像超分辨率和超高帧率的处理和输出），配置全时四区散热系统，官方宣称“彻底改写电竞性能的行业上限”。

影像上，iQOO 12 系列将采用 1/1.3 英寸的超级大底主摄，支持光学防抖，广角镜头和长焦潜望镜头上也都会有“显著提升”。至于与母品牌 vivo 的影像区隔，贾净东表示 vivo 与蔡司的合作，走的是“专业影像、人文之悦”；iQOO 12 系列影像能力的核心诉求是电竞文化的“秒速追击，探索未知”的延伸，是全场景、全焦段的稳定抓拍。

外观方面，iQOO12 系列依然会推出与宝马赛车合作的“传奇版”，采用椭圆形镜头模组设计，官方将其称之为“万里舷窗”，并在模组周边增加了“表盘刻度”。

目前，iQOO 12 系列手机已经确认首批搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，关于这款新机的售价信息，IT之家也会持续关注。

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