Pixel 设备更新 Android 14 后无法访问存储空间，谷歌给出详细回应

IT之家 10 月 30 日消息，近日，一些 Pixel 设备在更新到 Android 14 系统后出现了“无法访问存储空间”的问题。谷歌于周日晚间对此问题做出了更详细的回应，包括正在进行的修复工作和可能的数据恢复方案。

根据设备的不同，这个问题可能导致主用户无法访问媒体存储空间。这个问题也可能导致设备重启，并显示“恢复出厂设置”的信息。如果接受这个信息，那么没有备份的数据可能会丢失；如果拒绝这个信息，那么设备会反复重启，并显示“Pixel 正在启动”的信息。

谷歌表示，这个存储问题影响了“Pixel 6 及更新的机型”的设备，这些设备“已经接收到了 Android 14 更新，并且设置了多个用户账号（除了主用户之外）”。这里的多个用户账号包括“用户、访客、受限配置文件和儿童用户”，但不包括在“主用户或工作配置文件内”登录了多个谷歌账号的情况。

谷歌已经推出了一个谷歌 Play 系统更新，以“帮助防止这个问题在其他设备上被触发”。要安装这个更新，可以打开设置 > 安全与隐私 > 系统与更新 > 谷歌 Play 系统更新。

IT之家注意到，对于那些目前“无法访问媒体存储空间”的用户，谷歌正在开发一个系统更新，该更新“将修复这个问题，并恢复对媒体文件的访问，而不需要恢复出厂设置”。

谷歌还表示，针对那些处于“Pixel 正在启动”重启循环中的设备，“正在研究可能能够恢复一些数据”的方法。

对于所有其他用户，包括那些已经恢复出厂设置的设备，谷歌建议避免“在设备上创建或登录第二个用户，直到 OTA 更新可用。”

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