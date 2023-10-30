极越 01 中大型 SUV 开启首批用户交付，售价 24.99 万元起

IT之家 10 月 30 日消息，10 月 29 日，极越 01 开启武汉首批用户交付，距离极越 01 正式上市发布仅过去 2 天，同时极越武汉光谷交付中心正式启用。极越 01 定位中大型 SUV，已于 10 月 27 日上市，售价区间 24.99-33.99 万元。

据IT之家了解，目前极越已经在全国超过 20 个城市开设 40 多家线下品牌体验中心。同时，已在全国运营超 30 家直营售后门店和超 40 家授权售后门店，覆盖全国超过 30 个重点城市。今年底，极越售后服务网络将覆盖超过 120 个城市。

极越 01 基于 SEA 浩瀚架构打造，推出极越 01 Max 和极越 01 Max Performance 两款配置车型，售价 24.99 万-33.99 万元，即刻下定可享最高价值近 70,000 元权益优惠。

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