小米 14 手机额外 8GB 存储扩容：老机型不支持，后续向友商开放

IT之家 10 月 30 日消息，在上周的小米澎湃 OS 暨小米 14 系列新品发布会上，雷军宣布推出一项“UltraSpace 存储扩容”功能。对于 256GB 的小米 14 Pro，用户可以获得额外的 8GB 空间，而对于 512GB 的小米 14 和小米 14 Pro，用户可以获得额外的 16GB 空间。

今日，小米手机系统软件部总监张国全对该功能进行了解读，表示“UltraSpace 存储扩容”功能完全不会对 UFS 造成寿命风险，而老机型不支持升级。

此外，小米已经把标准贡献给了 UFS 协会组织，为了尊重原创，小米要求芯片厂商做了一点时间保护期，不久的将来，各大手机厂商应该都会适配这个功能。

IT之家附完整内容如下：

关于小米 14 发布会讲的存储扩容功能，这几天看了一下大家的反馈，感觉还是有必要讲一下这个功能的来龙去脉，文字很长，对技术没兴趣的同学可以只看问题和第一段回答 为什么要做这个功能？ 说来惭愧，前些年，MIUI 一直背负“臃肿”的骂名，这两年一直大力整改，从去年的剃刀计划，再到今年的存储扩容是一脉相传，要彻底告别臃肿。 剃刀计划 1.0 要做到除个别基本功能外，其他系统应用都可以卸载，剃刀计划 2.0 要做到是系统固件最小，加上存储扩容，确保用户可使用空间最大 超精简小米澎湃 OS ，不只极致轻快，也能节省大量空间，加上硬件扩容的 8GB，对比友商旗舰最多可额外获得近 20GB 空间。此外，OS 中文件去重和动态压缩功能，也让存储效率提升，不仅是大，还更加“耐用”，综合下来，长期使用存满后，可以多存储 30 甚至 40G 以上的数据。 技术原理是啥？UFS 会不会有寿命风险？ 完全不会，大家放心使用，要相信小米和芯片厂商的专业程度，也不要被带节奏。 简单科普一下坏块替换管理， 由于存储器件一般只能在发现坏块后再用预留空间的单元做替换，一旦没有足够的预留空间将会导致存储芯片完全无法使用。我们除了根据用户习惯来预留充足的空间外，还优化 Cache 的管理以减少擦写及坏块的产生，并同时支持在长时间使用后根据用户情况来云控调整坏块预留区，保证系统的稳定性。按照目前重度用户的模型来评估，在每天写入 40GB 数据的条件下，256GB 的扩容芯片依然可以保证超过 10 年，512GB 可以超过 20 年，请大家放心。 要保障最佳的存储体验，需要实现主机文件系统和 UFS 的深度协同，这在之前 FBO 焕新存储功能已经体现过，相同的理念，小米在主机端也基于文件管理深度介入了 UFS 的资源管理，通过软件实现“数据非必要不写入（UFS）”，通过软件 + 固件实现“写入数据非必要不迁移”，减少写入量的同时也实现了更好的 wear-leveling 和 WAF 老机型可以升级支持吗？ 需要手机厂商，供应链厂商联合适配，并且要在手机生产的时候做标定，所以老机型不支持。 同样的小米 14，为什么有些版本不支持？ 为了供应链安全，我们采购了多家存储芯片，虽然小米向供应商 share 了所有的技术，但有些厂商还没来得及适配，其实上市前几天还有反对意见，最后是雷总拍板：好技术不要浪费，给大家讲清楚就行，多 8G / 16G 就当是享受技术带来的快乐，没有也是正常的，希望大家理解。 在小米的推动下，国内外主流存储芯片厂商会陆续适配。 这个技术别的厂商可以用吗？ 小米已经把标准贡献给了 UFS 协会组织，为了尊重原创，我们要求芯片厂商做了一点时间保护期，不久的将来，各大手机厂商应该都会适配这个功能。小米从成立开始，一直希望和所有厂商一起推动行业进步，这个不需要解释吧，大家应该有目共睹。

据雷军此前介绍，一块标称 256GB 的手机存储，实际的真实空间其实超过了 275GB。其中，93.1% 的空间是用户真实可使用的，剩下的 6.9% 被称为 Over Provision ，简称 OP，是存储器内部管理占用的空间。这部分空间在手机的使用过程中无法被利用。

小米与存储器厂商进行了紧密的协作。首先，小米修改了空间管理策略，将 OP 区占用的空间从 6.9% 压缩至约 3%。这个过程需要深入了解存储器的工作原理，以确保在压缩 OP 区空间的同时，不会影响到存储器的性能和寿命。在多次的测试和优化后，小米找到了一个理想的平衡点。

然后，小米让澎湃 OS 文件系统新增了逻辑地址映射范围，使得它能够管理这部分“新空间”。这个过程中，小米需要对文件系统进行深度定制，以确保它能正确、高效地管理这部分新增的空间。小米的工程师们经过无数次的试验和调优，终于实现了这个目标。

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