首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>电商

11.11 今日攻略：iPhone 15 系列现货 + 立减 801 元，小米一级能效 1.5 匹空调 1409 元新低

2023/10/29 19:55:51 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

  • 天猫 11.11 无门槛红包 面额至高 23888 元，每天抽一次，多个红包可叠加使用：点此抽红包

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 11111 元，每天抽三次，支持即抽即用：点此抽红包

苹果 Apple

苹果京东 11.11 狂促今日开启，iPhone 15 系列领券至高优惠 801 元：点此前往主会场

京东 Apple AirPods Pro 第二代 MagSafe+USB-C 充电盒券后 1549 元领 100 元券京东 iPhone 15 256GB 立减 801 元券后 6198 元领 301 元券京东 iPhone 15 Plus 256GB 立减 801 元券后 7198 元领 301 元券京东 iPhone 15 Pro 256G 立减 600 元券后 8399 元领 100 元券京东 iPhone 15 Pro Max 512GB 立减 600 元券后 11399 元领 100 元券京东 Apple Watch Ultra2 立减 600 元券后 5899 元领 600 元券京东 Apple Watch SE 2023 款立减 400 元券后 1599 元领 400 元券京东 iPad Air 2022 年款 0 点、10 点、16 点、20 点抢券购券后 3499 元领 900 元券京东 iPad Pro 11 寸 2022 年款教育优惠 5299 元起券后 5699 元起领 1000 元券

小米新品每日 10:00 开抢

手机

小米 14 系列 3999 元起，京东自营支持 24 期免息，以旧换新至高补贴 1400 元：

京东小米 1424 期免息 3999 元起直达链接京东小米 14 Pro28 日 10 点再开售 4999 元起直达链接京东小米 14 Pro16+1T 钛金属特别版 6499 元直达链接

家电好价

小米 米家空调巨省电 1.5 匹 KFR-35GW / N1A1 发布于 2022 年 9 月 30 日，上市定价为 2599 元，今日折后仅需 1409 元，具体购买步骤详见：点此查看

京东小米 巨省电系列空调 1.5 匹 KFR-35GW / N1A1 新一级能效以旧换新 1409 元直达链接

小米电视新品 S Pro 85 英寸采用 MiniLED 显示技术，1440 独立背光分区，2400 尼特峰值亮度，定价 9999 元。

叠加售价下方 1420 元限时券 + 580 元 PLUS 补贴券，实付 7999 元即可入手：

京东小米电视 S Pro 85 寸 Mini LED7999 元直达链接

米家冰箱 十字 521L 超薄全嵌款，多重优惠叠加后仅需 2459 元：点此查看

京东小米 嵌入式十字冰箱 521LBCD-521WMBI2999 元直达链接

会员大促合集

视频会员

天猫B站 大会员 年卡详情页领 10 元券 88 元直达链接天猫哔哩哔哩 超级大会员年卡支持电视端券后 108 元领 20 元券天猫腾讯视频 VIP 会员年卡天猫平台补贴购补贴后 113 元直达链接天猫腾讯视频 SVIP 会员年卡支持电视端补贴后 228 元直达链接天猫爱奇艺 黄金会员年卡天猫补贴 10 元补贴后 128 元直达链接天猫爱奇艺 白金会员 + 京东 PLUS 年卡支持电视端 238 元（返 10 元猫超卡）直达链接京东优酷会员 年卡京东平台补贴券后 108 元领 10 元券京东优酷 SVIP 会员年卡支持电视券 + 赠必胜客年卡 218 元直达链接天猫芒果 TV 会员年卡不支持电视端补贴后 77 元领 98 元券

社交媒体会员

天猫 QQ 会员年卡五折 官方 120 元 60 元直达链接天猫 QQ 超级会员年卡五折 官方 240 元 120 元直达链接天猫 QQ 大会员年卡 7.5 折 官方 420 元 315 元直达链接天猫 QQ 黄钻年卡五折 官方 120 元券后 60 元领 60 元券天猫 QQ 黄钻豪华版年卡五折 官方 180 元 90 元直达链接天猫新浪微博会员 13 个月详情页领券补贴后 52 元领 60 元券

音乐会员

天猫网易云音乐 会员年卡天猫平台补贴购补贴后 69.9 元直达链接天猫酷狗音乐 豪华 VIP 年卡天猫平台补贴补贴后 108 元直达链接

办公会员

京东 WPS 超级会员 4 年卡加赠 28 天预售到手 299 元领 20 元券京东 WPS 超级会员 Pro 5 年卡加赠 1 年 共 6 年预估到手 528 元领 20 元券京东 WPS 超级会员 Pro  4 年卡加赠 28 天预售到手 388 元直达链接京东百度网盘 SVIP 年卡赠B站大会员季卡 178 元直达链接天猫阿里云盘 SVIP 三年卡 8TB 容量券后 328 元领 566 元券天猫夸克 SVIP 年卡赠周卡券后 118 元领 7 元券京东迅雷超级会员 30 月卡赠网易严选会员季卡 * 2318 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：天猫超级红包

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用