首位中国学者！北京大学讲席教授丁剑荣获 2023 洛伊夫概率奖

IT之家 10 月 30 日消息，北京大学数学科学学院官方公众号今日上午宣布，该院讲席教授丁剑近日荣获 2023 年洛伊夫概率奖。

据介绍，该奖于 1992 年由已故概率学家、数理统计学家米歇尔・洛伊夫的遗孀林・洛伊夫设立，每两年颁发一次，旨在表彰 45 岁以下概率学家的杰出贡献。

丁剑教授此次获奖，标志着该奖项的获奖者名单上终于有了中国人的名字，颁奖仪式将于 11 月 13 日在加州大学伯克利分校举行。

丁剑教授的主要研究领域是概率论，尤其关注统计物理学与计算机科学的交叉。他于 2002-2006 年就读于北京大学，获得学士学位，此后赴美学习，2011 年获得美国加州大学伯克利分校博士学位，现任北京大学数学科学学院讲席教授、博士生导师。此外，他还受邀将在 2024 年度国际数学物理大会（ICMP2024）上作大会报告。

另据IT之家此前报道，今年 7 月，由杨振宁、饶毅、施一公、潘建伟、谢晓亮等 14 位知名科学家，与腾讯基金会发起人马化腾共同发起的科学探索奖 2023 年获奖名单公布。

今年获得科学探索奖的 48 人中，覆盖数学物理学、化学新材料、天文和地学、生命科学、医学科学、信息电子、能源环境、先进制造、交通建筑、前沿交叉共 10 个门类，其中，北京大学讲席教授丁剑等 6 人获得“数学物理学”门类奖项。

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