李书福公益基金会与吉利控股集团及旗下各品牌捐赠 5000 万元，支持北京大学灾后建设

IT之家 8 月 4 日消息，吉利控股集团发文宣布，李书福公益基金会携手吉利控股集团及旗下乘用车（吉利、领克、极氪、沃尔沃、极星、路特斯、smart、雷达、睿蓝）远程商用车集团、吉利科技集团、吉利人才集团及旗下各院校、出行品牌（曹操出行、礼帽出行、耀出行）及时空道宇，向北京大学教育基金会捐款 5000 万元，支持北京大学昌平校区灾后建设，并积极为灾区的北大学生提供帮助，共渡难关。
IT之家此前报道，美团、宝马中国、蚂蚁集团、拼多多、顺丰、京东、网易、腾讯、字节跳动、阿里巴巴、小米、苹果、理想汽车、长城汽车、长安汽车等企业已经宣布捐赠现金或物资，支持当地的救灾工作。
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