丰田汽车海外大召回：近百万辆汉兰达树脂前保险杠存在部分松动问题

IT之家 10 月 30 日消息，据外媒 Automotive News 报道，丰田汽车近日宣布将在海外市场发起召回，涉及到约 100 万辆 SUV 车型汉兰达，这批车辆存在可能导致前保险杠松动的问题。

▲ 图为国内版汉兰达，仅供参考

此次召回涉及到 2020-2023 款丰田汉兰达、汉兰达 Hybrid（混合动力版）车型，据丰田美国发言人介绍，美国市场约有 75.1 万辆汽车受到影响，加拿大和墨西哥市场也有约 6.3 万辆汽车受到影响。

丰田方面表示，这批车辆配备了与安装片相连的树脂前保险杠下盖总成，若前保险杠下盖总成受轻微撞击，可能导致安装片在正常操作过程中脱离车辆，该总成的一个或多个零部件可能会脱落，增加发生碰撞或其他道路使用者受伤的风险。

为解决这个问题，经销商将检查安装片和插槽是否损坏。若没有发现损坏，经销商将原有固定件替换成经过改进设计的固定件，反之在安装改进固定件的同时，也将一并更换保险杠盖。目前汉兰达车型在国内由广汽丰田生产，至于国内是否会跟进，IT之家将持续关注。

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