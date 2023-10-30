“中国首款商用可重构 5G 频射收发芯片”上架淘宝：售价 999999 元，只展示不卖

IT之家 10 月 30 日消息，近日，一款名为“破风 8676”的 5G 芯片引发网友关注。这款芯片是“中国首款商用可重构 5G 频射收发芯片”，并以人民币 999999 元的价格上架淘宝商城。网友纷纷表示，这是“双十一”期间最“硬核”的国货。

据了解，“破风 8676”芯片是由中国移动研究院自主研发，产品介绍信息显示，“破风 8676”可重构 5G 射频收发芯片支持 1.7GHZ~6GHz 频段范围，能够适配全球主流 4/5G 频段、WiFi 及国内车联网频段：支持 2 个射频通道，通道带宽 200MHz；集成 DPD （数字预失真） 、CFR （削峰） 、高阶 FIR （有限长单位冲激响应）滤波等功能。

据第一财经报道，中国移动介绍称，该款芯片于今年 8 月底研制成功。研制该芯片主要是为了适配当前市场对 5G 多频段、多模式、多站型的应用需求。负责该芯片研制的中国移动研究院相关团队创新性提出可重构技术架构，以系统集成的方式突破当前 5G 芯片单点性能的瓶颈。

在今年 10 月中旬召开的 2023 中国移动全球合作伙伴大会期间，中国移动就该芯片与中兴、京信、锐捷等设备商正式签署了应用合作协议，推进该产品的商用落地。当前，“破风 8676”芯片目前已在上述多家通信硬件设备厂商的整机设备中集成，未来将在以云基站、皮基站、家庭站等网络设备为代表的下阶段 5G 低成本、高可控度的商用网络建设中发挥重要作用。

IT之家注意到，淘宝店铺“国资小新”负责上架这款芯片。该店铺由国资委下属机构运营，旨在展示国有企业的创新成果。除了“破风 8676”芯片外，该店铺还上架了其他国货神器，如“太行 110”重型燃气轮机、“直-20”直升机等。这些产品均标价为人民币 999999 元，并提示消费者仅供展示不可购买。

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