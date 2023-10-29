拒绝英伟达一家独大，消息称甲骨文正采购 AMD Instinct MI300X AI 芯片

IT之家 10 月 29 日消息，根据瑞银一份调查报告，甲骨文 (Oracle) 的云基础设施正面临 GPU 供应限制，而不是人工智能需求的限制，这可能会影响其近期增长潜力。

为了解决 Nvidia GPU 供应不足的限制，甲骨文表示，他们不会追求专有的芯片计划，而是专注于 AMD MI300X 芯片，并计划在“明年初”推出这些芯片。

据 MT Newswires，甲骨文已经向 AMD 下了 Instinct MI300X 订单。虽然该报告没有透露订单量或价值等具体信息，但确实表示甲骨文现在的目标是采用“双源”方式，从 NVIDIA 和 AMD 收购 AI 芯片。

据称，Instinct MI300X 人工智能加速器将在 2024 年中期迎来大规模应用。除了甲骨文之外，还有报道称 IBM 正在寻求采购 AMD Xilinx FPGA AI 解决方案，试图扩展其 NeuReality 的 AI 基础设施。

IT之家附 AMD MI300X 参数：它拥有最多 8 个 XCD 核心，304 组 CU 单元，8 组 HBM3 核心，显存容量提升到了 192GB，相当于 NVIDIA H100 80GB 的足足 2.4 倍，同时 HBM 内存带宽高达 5.2TB / s，Infinity Fabric 总线带宽也有 896GB/s，同样超过英伟达 H100。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。