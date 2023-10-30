世嘉手游《404 GAME RE:SET》明年 1 月 5 日停服，生命周期仅 255 天

IT之家 10 月 30 日消息，世嘉手游《404 GAME RE:SET》宣布将于 2024 年 1 月 5 日停服，该游戏于今年 4 月 25 日在亚洲和日本地区推出，生命周期仅 255 天。

IT之家注意到，官方准备了各种各样的内容供大家在服务结束前的两个月内以及服务结束后享受。《404 GAME RE:SET》剧情将在第 10 章完成，第 9 章计划于 12 月 13 日发布，第 10 章计划于 2024 年 1 月 5 日发布。

玩家若想观看第 10 章，需要提前下载游戏数据，需在第 9 章发布到 1 月 5 日维护开始期间登录游戏并下载，1 月 5 日维护开始后将无法再下载游戏数据。

活动将照常举行，直至 11 月下旬的云活动为止。部分因活动结束而难以获得的道具将于 12 月 1 日起通过道具扭蛋开放。

此外，官方目前正在开发离线兼容版本，不仅可以回顾“Erage”场景，还可以回顾已获得的演员、人物等。主线任务第 10 章可以在离线模式下观看。

游戏发生在 SEGA 统治一切的扭曲世界中，通过「CAST」的力量赋予游戏自我意志之后，诞生出了一群少女。为了让被 SEGA 支配的世界恢复原样，玩家被卷入了一场大战之中。

电子游戏颠覆了一切。 这是一个由世嘉创造、为世嘉服务的世界。 从基础设施到娱乐，世嘉在所有领域都是霸主。生活在这个世界上的某个玩家，有一天遇到了一个叫做“X”的神秘生物。 “你生活的世界不应该是这样的。” 玩家在得知这个世界被世嘉扭曲后，必须投入到与世嘉的战斗中，以恢复世界的真实形态。 以传奇世嘉游戏命名的角色阵容 ◆《Out Run》（1986）（加隈亚衣配音） ◆《After Burder》（1987）（鬼头明里配音） ◆《VR 战士》（1993）（菲鲁兹・蓝配音） ◆《VR 特警》（1994）（悠木碧配音）

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