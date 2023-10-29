消息称索尼第三方游戏策略转变，世嘉和万代南梦宫正开发 PS 独占新作

IT之家 10 月 29 日消息，据 ResetEra 爆料者 @Head on the Block 所言，索尼目前正在改变此前的游戏战略，将一定程度上减少对 GaaS（服务型游戏）的关注，转而利用第三方厂商来补充阵营 IP。

据称目前世嘉和万代南梦宫正在为其开发独占新作，尤其是前者正在开发一个“会擦地板”的 IP。不过谨慎看待，“至少需要 4 年时间才能看到一些变化”。

据称，今年早些时候，索尼推迟了《最后生还者》多人衍生游戏，而且后来还“冻结”了这一开发项目并最终砍掉了该游戏。此后，许多人开始质疑索尼这一策略的可持续性，尤其是像顽皮狗这样的知名工作室都无法实现。

批评者认为，将传统单人游戏转向 GaaS 的做法是错误的。例如IT之家之前报道过的，《战神》之父 @David Jaffe 声称索尼第一方工作室对此类“服务型游戏战略”不满，从而导致了频繁的人事变动。

David Jaffe 声称，Jim Ryan 定下的“服务型游戏”的开发方向让多家 PlayStation 第一方工作室感到不满，而《最后生还者》多人游戏项目的变动也令这些工作室感到恐慌不安。

相关阅读：

《消息称多家索尼第一方工作室对“服务型游戏战略”不满，导致频繁人事变动》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。