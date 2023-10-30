娄氏动铁单元 + 独立 DAC：艾利和 AK UW100MKII 真无线耳机 2059 元新品首降

艾利和于今年 9 月份正式在国内上架了 AK UW100MKII 真无线耳机，官方上市价为 2199 元。

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据介绍，这款产品作为 HiFi 级真无线蓝牙耳机，内置娄氏全平衡动铁单元，配备高性能 32 位 AKM DAC（IT之家注：数模转换器），内置 AK4332ECB 解码芯片，搭载高通 QCC5141 主控芯片，支持 aptX Adaptive、蓝牙 5.2、无线 24 位音质。

该产品采用 PNI 被动降噪隔离，于物理上降低噪音干扰，消除环境噪声和声音失真。用户轻触左耳塞，即可激活环境模式，感知周围动向。与专注于消除低频噪声的通用 ANC 不同，PNI 可以有效地消除中高范围内的环境噪声，以及更高音调的声音。

续航方面，这款产品对电源系统进行了深度优化，搭配充电盒总续航时间约 29 小时，官方宣称“充电 10 分钟，约聆听 1 小时”。

此外，该产品还支持多点连接、智能语音助手，用户可通过耳机专属 App 进行更多设置，预设了六种滤波模式。

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