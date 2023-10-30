日本研究团队首次在太空中培养出小鼠囊胚

IT之家 10 月 30 日消息，据《日本新闻》报道，日本山梨大学的研究团队在国际空间站成功地将一枚受精的小鼠卵子培养成了囊胚。囊胚指的是内部产生囊胚液、囊胚腔的胚胎，囊胚中所有细胞都没有开始分化，这个阶段之后胚胎开始出现分化。

这项在线发表在《iScience》杂志上的研究显示，720 个双细胞冷冻小鼠胚胎被送往国际空间站，使用了该团队开发的一种设备，使宇航员能够轻松地处理早期小鼠胚胎。该团队解冻并培养了这些胚胎四天。

其中 360 个胚胎在日本希望实验舱内的一种设备中培养，该设备能够产生与地球相同的 1G 重力。其余 360 个胚胎在零重力环境中培养。然后，这些胚胎被固定在福尔马林中，并送回地球，与地球上类似测试的胚胎进行比较。

地球测试中超过 60% 的胚胎发育成囊胚，而空间测试中 1G 重力下的胚胎发育率为 29.5%，零重力下的为 23.6%。山梨大学教授若山照彦称：“我们发现，即使在零重力条件下，胚胎也能正常发育到囊胚阶段。就哺乳动物而言，我们需要检查它们是否能够正确地着床和生长。”

IT之家注意到，该实验发现，在零重力下发育的囊胚的分化、DNA 损伤率和基因表达与其他环境下的没有差异。

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