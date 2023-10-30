iQOO 12 真机图片曝光：采用“万里舷窗”后摄模组，11 月 7 日发布

IT之家 10 月 30 日消息，iQOO 12 系列手机将于 11 月 7 日 19:00 发布，该机的真机图片已经在网上曝光。

图片显示，iQOO 12 的三边比较窄，下巴略微宽一点。新机的镜头模组采用椭圆形设计，官方将其称之为“万里舷窗”。

iQOO 日前公布了 iQOO 12 系列手机的外观设计，曲面屏版为 iQOO 12 Pro，直屏版为 iQOO 12。

从预热视频中可以看到，iQOO 12 Pro 传奇版采用白色玻璃设计，由宝马经典三色纹（蓝、黑、红）搭配巴黎钉底纹；iQOO 12“燃途”配色则采用红色素皮设计，并提供直角中框。

据博主 @数码闲聊站 透露，iQOO 12 手机将提供给 12GB+256GB、16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB 内存版本，预计没有 8GB 内存版本。此外，iQOO 12 还将提供黑色赛道版，采用全新萤石 AG 玻璃材质。

▲ iQOO 12 赛道版

根据 vivo 品牌副总裁贾净东以及 iQOO 产品经理 @戈蓝 V 预热的信息，iQOO 12 系列手机将搭载骁龙 8 Gen 3 处理器 + 自研电竞芯片 Q1，预装 OriginOS 4，屏幕支持 144Hz 刷新率，配备 iQOO 有史以来最大 X 轴线性马达、顶级对称双扬、潜望式长焦、1/1.3 英寸大底主摄等。

iQOO 12 系列手机将于 11 月 7 日 19:00 发布，届时IT之家会带来最新报道。

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