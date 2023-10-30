4K+120Hz+MEMC：TCL 雷鸟 75 寸智能电视 2499 元大促新低

TCL 雷鸟 鹏 6 SE 75S365C 75 寸电视，4K 分辨率，120Hz 刷新率，支持 MEMC 动态补偿，上市售价 3499 元。京东 11.11 大促期间，官方旗舰店直降至 2999 元。

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FFALCON 雷鸟 鹏 6 SE 电视采用全面屏无边框设计，支持 MEMC 运动补偿 + 90% DCI-P3 广色域。

拥有专属游戏模式，延迟低至 7.4ms。

T982 处理器，双频 WiFi，蓝牙 5.1，2+32G 内存，远场语音控制。

接口为 USB2.0*1+USB3.0*1，HDMI2.0*2，网络接口 * 1，AV 输入 * 1，音频输出 * 1。

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